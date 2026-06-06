Domenica 7 giugno la sesta edizione del Giro della Provincia: ecco il percorso del serpentone di Vespa

Ragusa, 05 giugno 2026 – Scaldate i motori e lucidate le carrozzerie: domenica 7 giugno, la provincia di Ragusa si tinge del mito su due ruote più famoso d’Italia. Prenderà infatti il via il tanto atteso Giro della Provincia Vespisti Iblei 2026, un itinerario mozzafiato che attraverserà tutti e 12 i comuni del territorio ibleo.
L’appuntamento per tutti i vespisti, gli appassionati e i curiosi è fissato per domani mattina alle ore 08:00 a Marina di Ragusa, punto di partenza e di arrivo di questa entusiasmante carovana.
Il tragitto ad anello consentirà di toccare ogni singolo comune della provincia, alternando splendidi passaggi sulla costa a suggestive salite nell’entroterra. Ecco le tappe e l’itinerario completo:
Marina di Ragusa (Partenza)
Santa Croce Camerina
Comiso
Vittoria
Acate
Chiaramonte Gulfi
Monterosso Almo
Giarratana
Sosta pranzo a San Giacomo
Ragusa
Modica
Ispica
Pozzallo
Scicli (passando per Marina di Modica e Donnalucata)
Marina di Ragusa (Arrivo finale)
Il Programma della Giornata
Ore 08:00 Ritrovo a Marina di Ragusa per le iscrizioni e la consegna dei gadget omaggio riservati a tutti i partecipanti.
Partenza del serpentone di Vespa verso la zona occidentale (Santa Croce, Comiso, Vittoria, Acate) per poi risalire verso i comuni montani (Chiaramonte, Monterosso e Giarratana).
A metà giornata la carovana si fermerà nella frazione di San Giacomo per una sosta ristoro, un momento di convivialità per ricaricare le batterie e condividere la passione per le due ruote.
Ripresa del viaggio toccando Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli, godendosi i paesaggi unici della campagna iblea e del litorale prima del rientro finale a Marina di Ragusa.
La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Il giro è aperto a tutti i possessori di Vespa (di ogni epoca e modello) che abbiano voglia di trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia, del turismo lento e della bellezza del nostro territorio.
Un’occasione unica per vedere l’intera provincia di Ragusa in un solo giorno, al ritmo inconfondibile del motore Vespa. Non fatevelo raccontare, venite a fare la storia del weekend su due ruote
Domenica 7 giugno la sesta edizione del Giro della Provincia: ecco il percorso del serpentone di Vespa
Ragusa, 05 giugno 2026 – Scaldate i motori e lucidate le carrozzerie: domenica 7 giugno, la provincia di Ragusa si tinge del mito su due ruote più famoso d’Italia. Prenderà infatti il via il tanto atteso Giro della Provincia Vespisti Iblei 2026, un itinerario mozzafiato che attraverserà tutti e 12 i comuni del territorio ibleo.
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