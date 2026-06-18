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Modica | Politica

M5s Modica: Piero Bellaera è il nuovo Rappresentante del Gruppo territoriale

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Modica, 18 giugno 2026 – Piero Bellaera è il nuovo rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Modica. Prende il posto di Saro Tribastone nel segno della continuità ma anche del rinnovamento di un Movimento che ha avviato da tempo la fase di strutturazione nei territori. Bellaera è stato votato all’unanimità dall’assemblea che si è riunita nella giornata di ieri. “Ringrazio il rappresentante uscente Saro Tribastone per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata alla crescita del gruppo e con lui tutti gli iscritti al gruppo di Modica per la fiducia – dice il nuovo rappresentante del gruppo territoriale -. Continueremo ad essere sicuramente una voce critica nei confronti dell’attuale amministrazione comunale che ha portato la città davvero in basso, con il dissesto finanziario e con la mancanza di servizi. L’obiettivo è quello di essere pronti per le prossime elezioni amministrative perché Modica ha bisogno di rialzarsi e noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.

Intanto è in programma per domani l’assemblea provinciale del Movimento, nella sede di corso Vittorio Veneto 93, a Ragusa. L’appuntamento con gli iscritti della provincia è in programma alle ore 18,30.

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