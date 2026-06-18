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Modica | Politica

Modica, l’offerta scolastica cresce: in arrivo due nuovi asili nido comunali a Frigintini e in Centro Storico

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MODICA, 19 Giugno 2026 – Importanti novità per le famiglie di Modica sul fronte dei servizi per l’infanzia. L’Amministrazione comunale ha annunciato il raddoppio delle strutture sul territorio: con l’avvio del prossimo anno scolastico 2026/2027, l’attuale offerta dell’asilo nido di via Muzio Scevola (già attivo con 39 posti) sarà potenziata dall’apertura di due nuovi plessi comunali, per un totale di 40 nuovi posti disponibili.

Le due nuove strutture apriranno rispettivamente nella frazione di Frigintini Gianforma e in Corso Garibaldi, nel cuore di Modica Bassa. Ciascun nido potrà accogliere 20 bambini.

Soddisfazione è stata espressa da Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche sociali ed educative, che ha sottolineato il valore non solo educativo, ma anche strategico e sociale dell’operazione:

“Rispondiamo a esigenze palesate e attese da tempo, come l’asilo di Frigintini, che finalmente vedrà l’inizio della sua storia. Il plesso di via Garibaldi assume inoltre un profondo valore sociale: è un segnale concreto della nostra volontà di rivitalizzare il centro storico della città anche attraverso la presenza di un presidio come l’asilo nido.”

La realizzazione delle opere è stata resa possibile grazie all’intercettazione di importanti finanziamenti, frutto del lavoro sinergico con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago. Le famiglie modicane potranno così contare su strutture sicure e sulla guida di personale altamente specializzato.

Per agevolare i genitori, l’Amministrazione ha introdotto una procedura di iscrizione completamente digitalizzata, più innovativa e accessibile.

Le domande si presentano esclusivamente on-line. È sufficiente collegarsi al sito istituzionale del Comune di Modica, consultare l’avviso pubblico e cliccare sul link preposto.

I termini per l’invio delle istanze si chiuderanno ufficialmente il 16 luglio 2026.

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