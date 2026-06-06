L’atleta del team Invernino Fight Center ottiene uno splendido risultato e riceve i complimenti del comitato Csen Ragusa

Ragusa, 06 giugno 2026 – Il team Invernino Fight Center festeggia un risultato di grande prestigio grazie alla brillante affermazione del proprio atleta Jalil Chaouch, protagonista assoluto di un Super Fight nella categoria -50 kg, disciplina K‑1 Light. L’incontro, disputato contro Giulio Parigi del team Giustiano di Castelvetrano, ha messo in luce una superiorità tecnica e mentale che ha permesso al giovane fighter di imporsi con autorevolezza.

Fin dalle prime fasi del match, Chaouch ha imposto un ritmo elevato, mantenendo il controllo del ring con un pressing continuo e combinazioni pulite di calci, pugni e ginocchiate. Ogni tentativo offensivo dell’avversario è stato neutralizzato e trasformato in occasione di contrattacco, consentendo al fighter ragusano di aggiudicarsi nettamente il primo round. Anche nella seconda ripresa la musica non è cambiata: Parigi ha provato a reagire, ma Jalil ha risposto con lucidità tattica e avanzamenti costanti. Una combinazione di pugni ha aperto la strada a una ginocchiata al fegato che ha messo in difficoltà l’avversario, seguita nel finale da un preciso calcio girato, ancora al fegato, che ha indirizzato definitivamente l’esito dell’incontro. Il verdetto ai punti ha premiato Chaouch, confermando la sua crescita e la solidità del percorso intrapreso. Soddisfazione anche da parte del coach Jonathan Invernino, che ha sottolineato come il giovane atleta stia costruendo una serie di risultati importanti e sia ormai pronto per traguardi sempre più ambiziosi.

Alla gioia della società si aggiunge quella del presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la prestazione e per il lavoro svolto dal team. «La vittoria di Jalil Chaouch è motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo ragusano – afferma Cassisi – perché dimostra quanto le nostre società, quando lavorano con serietà e programmazione, riescano a portare sul ring atleti preparati, determinati e capaci di distinguersi anche in contesti di alto livello. L’Invernino Fight Center è una realtà affiliata al Csen che continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per i giovani che scelgono gli sport da combattimento». Cassisi sottolinea inoltre il valore educativo di questi risultati: «Dietro una vittoria c’è sempre disciplina, sacrificio e rispetto delle regole. Sono elementi che noi, come ente di promozione sportiva, consideriamo fondamentali. A Jalil e al suo staff vanno i nostri complimenti e l’augurio di proseguire su questa strada, perché successi come questo fanno bene non solo alla società, ma all’intero territorio». Il successo di Chaouch conferma dunque la vitalità del settore e il ruolo centrale delle associazioni sportive affiliate al Csen nel promuovere percorsi di crescita tecnica e personale per gli atleti del territorio.

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