Monterosso Almo. Oggi pomeriggio “U Paraninfu” di Capuana in scena per la beneficenza

Monterosso Almo, 06 giugno 2026 – L’Auditorium Comunale del borgo Monterosso, in via Roma 218/B, ospiterà oggi pomeriggio, sabato 6 giugno, alle ore 19.00 la commedia in tre atti “U Paraninfu” di Luigi Capuana. Lo spettacolo è promosso dall’Associazione APS Insieme Per Il Diabete di Vittoria e si inserisce in una serata di beneficenza a sostegno delle attività dell’associazione.

La regia è affidata a Salvo Purromuto. In scena un nutrito cast di interpreti: Angelo Ficili nel ruolo di don Pasquale Minnedda, Irene Colombrino è Rosa, Angela Scrofani interpreta Antonia, Roberto Fiderio è don Angelo Vaiana, Pinuccia Paternò veste i panni di Paola. Completano il cast Enza Gobbi, Antonella La Rosa, Giovanni Nicosia, Gaetano Impoco, Carmelo Consalvo, Peppe Ronza, Rosetta Occhipinti, Mimi Giacchini e Sergio Di Bona. Scenografie di Roberto Fiderio, costumi di Liliana Stimolo, suoni e musiche di Sandro Francione, assistente di scena Lino Di Rosa.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Monterosso Almo e in collaborazione con ARCI Monterosso, AVIS, Associazione Cultura e Vita Vittoria, UNITEA e La Sorgente Commissionaria.

“ U Paraninfu” unisce teatro e solidarietà, portando in scena uno dei testi più noti di Luigi Capuana per sostenere i progetti dell’Associazione Insieme Per Il Diabete di Vittoria.

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