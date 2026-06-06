  • 6 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Giugno 2026 -
Monterosso Almo | Spettacolo

Monterosso Almo. Oggi pomeriggio “U Paraninfu” di Capuana in scena per la beneficenza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 06 giugno 2026 – L’Auditorium Comunale del borgo Monterosso, in via Roma 218/B, ospiterà oggi pomeriggio, sabato 6 giugno, alle ore 19.00 la commedia in tre atti “U Paraninfu” di Luigi Capuana. Lo spettacolo è promosso dall’Associazione APS Insieme Per Il Diabete di Vittoria e si inserisce in una serata di beneficenza a sostegno delle attività dell’associazione.
La regia è affidata a Salvo Purromuto. In scena un nutrito cast di interpreti: Angelo Ficili nel ruolo di don Pasquale Minnedda, Irene Colombrino è Rosa, Angela Scrofani interpreta Antonia, Roberto Fiderio è don Angelo Vaiana, Pinuccia Paternò veste i panni di Paola. Completano il cast Enza Gobbi, Antonella La Rosa, Giovanni Nicosia, Gaetano Impoco, Carmelo Consalvo, Peppe Ronza, Rosetta Occhipinti, Mimi Giacchini e Sergio Di Bona. Scenografie di Roberto Fiderio, costumi di Liliana Stimolo, suoni e musiche di Sandro Francione, assistente di scena Lino Di Rosa.
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Monterosso Almo e in collaborazione con ARCI Monterosso, AVIS, Associazione Cultura e Vita Vittoria, UNITEA e La Sorgente Commissionaria.
“ U Paraninfu” unisce teatro e solidarietà, portando in scena uno dei testi più noti di Luigi Capuana per sostenere i progetti dell’Associazione Insieme Per Il Diabete di Vittoria.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube