Santa Croce Camerina, reati fiscali nel Salento: Carabinieri arrestano un 71enne condannato a 4 anni

Santa Croce Camerina, 06 Giugno 2026 – I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno tratto in arresto un uomo di 71 anni, originario del calatino ma da tempo residente nella cittadina iblea, in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo per reati in materia fiscale.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a conclusione dell’iter giudiziario che ha visto l’anziano imputato per fatti commessi oltre dieci anni fa.

La vicenda giudiziaria affonda le radici nel biennio compreso tra il 2013 e il 2014, periodo in cui l’uomo operava nel territorio del Salento, in Puglia. In quella circostanza, il 71enne era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il rilascio di false fatturazioni finalizzate all’evasione delle imposte sul reddito, nonché per l’occultamento di documentazione contabile e fiscale.

Il provvedimento di carcerazione, che in precedenza era stato sospeso, è adesso divenuto definitivo a tutti gli effetti di legge dopo il ricalcolo complessivo della pena, fissata in 4 anni di reclusione da espiare in regime detentivo.

I militari dell’Arma di Santa Croce Camerina, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno proceduto alle formalità di rito e alla notifica dell’atto presso la caserma locale. Successivamente, il condannato è stato trasferito e associato alla Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per scontare la pena inflitta.

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