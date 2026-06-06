Acate, nella notte fuoco su due auto in corso Indipendenza: si segue la pista dolosa

ACATE, 06 Giugno 2026 – Un grave episodio di cronaca ha rotto il silenzio della notte in corso Indipendenza, ad Acate, dove un incendio ha pesantemente danneggiato due automobili riconducibili alla stessa persona.

Il rogo è divampato improvvisamente partendo dal lato anteriore di un’Audi Q8. La violenza delle fiamme ha fatto sì che l’incendio si propagasse nel giro di pochi istanti anche al veicolo parcheggiato immediatamente davanti, investendone la parte posteriore.

L’allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il cui intervento ha evitato che le fiamme potessero colpire altri mezzi o le case adiacenti. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Vittoria e della stazione locale, impegnati a ricostruire i dettagli dell’accaduto e a rintracciare i responsabili. I primi elementi emersi dai rilievi lasciano pochi dubbi sulla matrice dolosa del gesto, che oltre a causare ingenti danni economici ha sollevato forte apprensione tra i residenti della zona.

foto Franco Assenza

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