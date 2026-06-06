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Modica pronto per il al 10° Memorial Raffaele Denaro: attesi oltre 400 atleti per la Contea Race

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MODICA, 06 Giugno 2026- I motori dell’atletica leggera siciliana si scaldano in vista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione agonistica. Domenica 7 giugno i riflettori saranno puntati su Modica per il 10° “Memorial Raffaele Denaro – La Contea Race”, un evento che si preannuncia di grandissimo richiamo con la partecipazione già confermata di oltre 400 atleti provenienti da tutta l’isola. L’appuntamento podistico, inserito ufficialmente nel calendario della F.I.D.A.L. con la qualifica di gara Nazionale Corsa su Strada, rappresenta la quarta prova del circuito stagionale ed è valido per il prestigioso circuito Sicily Bronze Races. A curare la complessa macchina organizzativa nei minimi dettagli è la A.S.D. Il Castello Città di Modica, guidata dal presidente Carlo Adamo e sostenuta da un affiatato gruppo direttivo.

I partecipanti si sfideranno su un tracciato pianeggiante e particolarmente veloce, ideale per chi cerca la prestazione cronometrica d’eccellenza. Si tratta di un circuito di 10 chilometri complessivi, suddivisi in 5 giri da 2000 metri ciascuno, interamente omologato e certificato dal Gruppo Giudici Gare della F.I.D.A.L., che si snoderà interamente lungo le strade della Zona Artigianale di Modica. Per tutti gli iscritti alla competizione è previsto un ricco pacchetto di servizi e riconoscimenti, che include la medaglia esclusiva ufficiale della decima edizione della manifestazione, premi dedicati per i podi assoluti e di categoria, sia maschili che femminili, oltre a un abbondante ristoro finale per rifocillarsi dopo le fatiche della corsa.

Il quartier generale dell’evento sarà allestito nei pressi delle strutture logistiche comunali, con la partenza ufficiale della gara fissata per le   9  nei pressi dell’ingresso della Protezione Civile nella Zona Artigianale. La manifestazione promette di richiamare a Modica i migliori interpreti della corsa su strada della regione e un folto pubblico di appassionati, pronti a fare il tifo e a sostenere la marea di runner lungo le strade del circuito, trasformando la giornata in una vera festa dello sport.

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