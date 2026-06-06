Modica, 06 giugno 2026 – L’Ufficio Ecologia del Comune di Modica informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di prevenzione e controllo degli insetti infestanti previsto dal piano comunale di igiene e sanità pubblica, nella notte di lunedì 8 giugno sarà effettuato un intervento di disinfestazione notturna larvicida nelle frazioni marinare di Marina di Modica e Maganuco. Le operazioni interesseranno l’intero centro abitato delle due località e avranno inizio a partire dalle ore 23:30.
Per agevolare l’efficacia del trattamento e garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento delle attività, si raccomanda ai residenti di:
– tenere chiuse finestre e imposte;
-non lasciare biancheria o indumenti stesi all’esterno;
– mantenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni;
– evitare di lasciare all’aperto ciotole contenenti acqua o cibo per animali;
– lavare accuratamente frutta e verdura provenienti da orti privati prima del consumo.
«La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per il controllo della proliferazione degli insetti, soprattutto in vista della stagione estiva e dell’aumento delle presenze nelle nostre località balneari – dichiara l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro –. Questo intervento rientra in un più ampio programma di tutela dell’igiene pubblica e della vivibilità urbana. Rivolgo un invito ai cittadini affinché collaborino seguendo le indicazioni fornite: piccoli accorgimenti che consentono di migliorare l’efficacia delle operazioni e contribuire alla salvaguardia della salute collettiva».
L’Amministrazione comunale ringrazia i residenti per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, elementi indispensabili per il buon esito degli interventi programmati sul territorio. Nei prossimi, giorni inoltre, sarà reso noto il calendario della disinfestazione su tutto il territorio comunale.
Disinfestazione notturna larvicida a Marina di Modica e Maganuco: intervento programmato nella notte dell’8 giugno
Modica, 06 giugno 2026 – L’Ufficio Ecologia del Comune di Modica informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di prevenzione e controllo degli insetti infestanti previsto dal piano comunale di igiene e sanità pubblica, nella notte di lunedì 8 giugno sarà effettuato un intervento di disinfestazione notturna larvicida nelle frazioni marinare di Marina di Modica e Maganuco. Le operazioni interesseranno l’intero centro abitato delle due località e avranno inizio a partire dalle ore 23:30.
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