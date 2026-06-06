Disinfestazione notturna larvicida a Marina di Modica e Maganuco: intervento programmato nella notte dell’8 giugno

Modica, 06 giugno 2026 – L’Ufficio Ecologia del Comune di Modica informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di prevenzione e controllo degli insetti infestanti previsto dal piano comunale di igiene e sanità pubblica, nella notte di lunedì 8 giugno sarà effettuato un intervento di disinfestazione notturna larvicida nelle frazioni marinare di Marina di Modica e Maganuco. Le operazioni interesseranno l’intero centro abitato delle due località e avranno inizio a partire dalle ore 23:30.

Per agevolare l’efficacia del trattamento e garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento delle attività, si raccomanda ai residenti di:

– tenere chiuse finestre e imposte;

-non lasciare biancheria o indumenti stesi all’esterno;

– mantenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni;

– evitare di lasciare all’aperto ciotole contenenti acqua o cibo per animali;

– lavare accuratamente frutta e verdura provenienti da orti privati prima del consumo.

«La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per il controllo della proliferazione degli insetti, soprattutto in vista della stagione estiva e dell’aumento delle presenze nelle nostre località balneari – dichiara l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro –. Questo intervento rientra in un più ampio programma di tutela dell’igiene pubblica e della vivibilità urbana. Rivolgo un invito ai cittadini affinché collaborino seguendo le indicazioni fornite: piccoli accorgimenti che consentono di migliorare l’efficacia delle operazioni e contribuire alla salvaguardia della salute collettiva».

L’Amministrazione comunale ringrazia i residenti per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, elementi indispensabili per il buon esito degli interventi programmati sul territorio. Nei prossimi, giorni inoltre, sarà reso noto il calendario della disinfestazione su tutto il territorio comunale.

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