Vittoria, operazione lampo: auto rubata ritrovata e restituita prima ancora della denuncia

VITTORIA, 06 Giugno 2026 – Una brillante operazione congiunta tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Vittoria ha permesso di recuperare e restituire una vettura rubata al legittimo proprietario prima ancora che quest’ultimo avesse il tempo di sporgere la denuncia ufficiale.

Il veicolo, una Fiat Panda grigia, è stato intercettato dagli agenti in Via Duca d’Aosta, all’angolo con Via Cristoforo Colombo. L’auto presentava evidenti segni di effrazione ed era già stata predisposta dai malviventi per la commissione di successivi usi illeciti.

A fare la differenza è stato l’intuito investigativo e la profonda conoscenza del territorio da parte delle forze dell’ordine: l’auto, infatti, non risultava ancora inserita come da ricercare all’interno del servizio di banca dati CED (Centro Elaborazione Dati). Nonostante l’assenza di segnalazioni formali, l’atteggiamento sospetto del mezzo ha spinto gli operatori a effettuare accertamenti più approfonditi, riuscendo così a risalire e a contattare il legittimo proprietario.

L’uomo, che non si era ancora recato negli uffici di Polizia per denunciare il furto, ha potuto rientrare immediatamente in possesso della propria vettura. L’episodio rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra i diversi corpi di polizia e testimonia l’attenzione costante e capillare nel controllo del territorio a tutela della sicurezza cittadina.

Foto di Franco Assenza

Salva