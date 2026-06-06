  • 7 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Giugno 2026 -
Ispica | Politica

Ispica al bivio: seggi aperti per il ballottaggio che deciderà il nuovo Sindaco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 06 Giugno 2026 –  Urne nuovamente aperte a Ispica per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il primo voto di fine maggio, i cittadini sono chiamati a compiere la scelta decisiva per stabilire chi guiderà il Comune per i prossimi cinque anni, ereditando la guida della città dal sindaco uscente Innocenzo Leontini. I seggi rimarranno aperti nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, fino alle ore 15, momento in cui inizierà lo scrutinio immediato delle schede nelle 14 sezioni del territorio comunale.
La prima tornata elettorale del 24 e 25 maggio ha delineato uno scenario frammentato ma indicativo. L’affluenza si è attestata al 62,24%, un dato che testimonia il forte interesse della comunità ispicese per le sorti politiche locali, sebbene storicamente il secondo turno registri fisiologicamente una leggera flessione. I candidati alla carica di primo cittadino si sono sfidati a colpi di programmi incentrati sul rilancio del territorio, sulla gestione dei servizi idrici (tema caldissimo in campagna elettorale, legato alle dinamiche di Iblea Acque) e sullo sviluppo turistico e infrastrutturale della città. Tra le forze scese in campo spiccano le liste civiche storiche, come quella legata all’ex sindaco Pierenzo Muraglie, le coalizioni di centrodestra (con Forza Italia e Fratelli d’Italia che hanno intercettato quote significative di preferenze), e le forze dell’opposizione progressista e autonomista (da Sud Chiama Nord al Movimento 5 Stelle). Muraglie e Serafino Arena si contenderanno la vittoria nonostante il primo abbia sfiorato il 40% a fine Maggio.
Chiunque uscirà vincitore dalle urne si troverà ad affrontare nodi cruciali per il futuro di Ispica. Tra le priorità spiccano la capacità di intercettare e spendere i fondi europei del Pnrr per completare la modernizzazione urbana, il potenziamento delle infrastrutture per la fascia costiera (volano economico imprescindibile per l’intera area iblea) e l’ottimizzazione delle risorse idriche per dare risposte chiare ai cittadini sulle tariffe e sulla qualità del servizio.
Per questo secondo turno, il sistema è semplificato: sulla scheda elettorale compaiono esclusivamente i nomi dei due candidati sindaci arrivati al ballottaggio, affiancati dai simboli delle liste che li sostengono, incluse eventuali coalizioni e apparentamenti formali siglati nell’ultima settimana. Per esprimere il proprio voto valido basta tracciare un segno sul nome del candidato prescelto e non è previsto il voto disgiunto. L’attesa cresce e l’esito non è affatto scontato: in una sfida a due, la vera chiave di volta sarà la capacità dei candidati di mobilitare l’elettorato rimasto orfano dei candidati esclusi al primo turno. I motori della macchina elettorale sono a pieno regime, la parola passa definitivamente agli ispicesi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube