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Incidente sulla vecchia Modica-Mare: scontro tra auto e moto in contrada Zappulla, ferito un giovane centauro

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MODICA, 17 Giugno 2026 – Ancora un incidente stradale sulle arterie che collegano Modica al litorale. Il sinistro si è verificato lungo la vecchia Modica-Mare, la Via Sorda Sampieri, all’altezza di Contrada Zappulla, e ha visto coinvolte una moto di grossa cilindrata e un’autovettura Mitsubishi.

Secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione, l’impatto – rivelatosi piuttosto violento – sarebbe stato causato da una probabile mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi. Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente della moto, un giovane centauro modicano, sbalzato dalla sella a causa del violento urto con la vettura.

I soccorsi sono scattati immediatamente. I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure al motociclista per poi trasportarlo d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Modica che si sono occupati di effettuare i rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le relative responsabilità, oltre a gestire il traffico veicolare, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

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