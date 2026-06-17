I Radiofreccia festeggiano 10 anni di rock a Marina di Modica con Federico Poggipollini

MODICA, 17 Giugno 2026 – I Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience, guidati dal frontman ragusano Giuseppe Zagara, festeggiano dieci anni di successi con un grande evento il prossimo 30 luglio all’Auditorium del Mediterraneo di Marina di Modica, in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi. Ospite d’onore della serata sarà Federico Poggipollini, lo storico chitarrista di Luciano Ligabue.

La band, formata da sei maestri di musica delle province di Ragusa, Siracusa e Catania, è reduce da un traguardo straordinario: lo scorso anno è stata l’unico tributo siciliano selezionato dall’organizzazione di Campovolo, meritandosi il palco della RCF Arena di Reggio Emilia il giorno prima del concerto del “Liga”. Per questo tour 2026, i Radiofreccia proporranno uno show travolgente e di altissimo livello, riproducendo fedelmente le scalette e gli arrangiamenti dei leggendari live di Campovolo e Caserta. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rock d’autore.

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