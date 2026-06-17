Modica Calcio, colpo in mediana: ecco il serbo Uros Arsenijevic

Modica, 17 Giugno 2026 – Il colpo di mercato che vede il Modica Calcio vicinissimo (o secondo i rumors, ad accordo già blindato) all’ingaggio di Uroš Arsenijević rappresenta un innesto di assoluto spessore e di respiro internazionale per la mediana rossoblù.

L’identikit del giocatore e lo stato della trattativa delineano chiaramente l’investimento del club: Arsenijević è un centrocampista moderno che unisce fisicità, visione di gioco e duttilità tattica. Ecco la sua carta d’identità sportiva:

Classe: 2002 (23 anni)

Nazionalità: Serba (vanta anche presenze nelle selezioni giovanili della Serbia, come l’U16)

Altezza: 1,84 m

Caratteristiche fisiche e tecniche: destro naturale, nasce come centrocampista centrale, ma la sua completezza tecnica e l’ottima struttura fisica gli permettono di agire efficacemente sia da mediano davanti alla difesa (schermo protettivo e primo regista), sia da trequartista (per inserimenti e geometrie offensive).

Arsenijević arriva in Sicilia dopo una parentesi formativa e solida in Serie D (Girone E) con la maglia dell’Orvietana Calcio, club che lo aveva tesserato nel dicembre 2025 per rinforzare il proprio reparto nevralgico. Prima dell’esperienza umbra, il centrocampista serbo è cresciuto in patria mettendosi in mostra con club di livello come il FK Radnički 1923 Kragujevac (con cui ha assaporato i massimi campionati giovanili e la prima squadra) e il FK Zlatibor.

Perché è l’uomo giusto per il Modica?

Il suo arrivo garantisce alla mediana quel mix di dinamismo geometrico e fisicità “europea” fondamentale per dominare i ritmi di gioco. La sua capacità di ripulire i palloni e far ripartire la manovra sposa perfettamente i profili cercati dalla dirigenza per fare il salto di qualità definitivo.

L’operazione, condotta sotto traccia, dimostra la volontà del Modica di muoversi d’anticipo per consegnare al tecnico una rosa competitiva e internazionale in vista dell’imminente raduno per la stagione 2026/2027.

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