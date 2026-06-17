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Marina di Modica | Sport

Nasce Modica Summer Sports: lo sport protagonista dell’estate 2026

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Modica, 17 giugno 2026 – L’estate 2026 si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato allo sport e al divertimento. Dal 20 luglio al 20 agosto l’arenile di Marina di Modica ospiterà infatti la prima edizione di “Modica Summer Sports”, una manifestazione pensata per promuovere gli sport sulla sabbia e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della costa modicana. L’evento proporrà un ricco calendario di tornei e attività sportive che vedranno protagonisti il Beach Volley, il Foot Volley, il Beach Soccer e il Tam Beach, discipline capaci di coinvolgere atleti, appassionati e semplici curiosi in un’atmosfera all’insegna della sana competizione e della condivisione. Le gare si svolgeranno nelle ore pomeridiane e saranno aperte a giovani, famiglie e sportivi di ogni livello, con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e socializzazione attraverso lo sport. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dei partecipanti e al rispetto dell’ambiente, valori che rappresentano elementi centrali dell’intero progetto. L’organizzazione della manifestazione sarà affidata a uno staff dedicato, in collaborazione con START e l’A.S.D. La Sportiva, e con il patrocinio gratuito del Comune di Modica attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, diretto da Samuele Cannizzaro. La promozione dell’iniziativa avverrà principalmente tramite i canali social ufficiali di “Modica Summer Sports”, che accompagneranno il pubblico durante tutte le fasi dell’evento. Con questa prima edizione, “Modica Summer Sports” punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate modicana, capace di coniugare sport, divertimento e valorizzazione del territorio, contribuendo a rendere Marina di Modica un punto di riferimento per gli eventi sportivi estivi della Sicilia sud-orientale.

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