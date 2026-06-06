Monterosso Almo. Doppio appuntamento di fede per Corpus Domini e Sacro Cuore di Gesù

Monterosso Almo, 06 giugno 2026 – Le Parrocchie Maria SS. Assunta e San Giovanni Battista hanno reso noto il programma per la celebrazione della Solennità del Corpus Domini e del Sacro Cuore di Gesù 2026. Due momenti centrali della vita liturgica e comunitaria del paese, affidati alla guida dell’Arciprete/Parroco don Innocenzo Mascali e del Vicario Parrocchiale don Salvatore Giaquinta.

La Solennità del Corpus Domini si aprirà domani , domenica 7 giugno, alle ore 19.30 nella Chiesa Madre con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Innocenzo Mascali. Alle ore 20.30 prenderà il via la tradizionale Processione Eucaristica che attraverserà le principali vie del centro: Chiesa Madre, Via Roma fino a “u tunnu”, Via Pia, Piazza Sant’Antonio, Via Archimede, Via Vittorio Emanuele, Piazza San Giovanni, Via Roma, Via Minerva, Via Sant’Anna, Via Principe di Piemonte, Via Ignazio Pagano, Via Naselli, Via Adua, Corso Umberto I fino all’affacciata, Via Meli, Via XXV Aprile, ancora Corso Umberto I, Piazza San Giovanni, per rientrare nella Chiesa di San Giovanni Battista.

Venerdì prossimo 12 giugno è dedicata alla Solennità del Sacro Cuore di Gesù. La giornata inizierà alle ore 9.00 nella Chiesa di San Giovanni con la Recita delle Lodi mattutine e l’Adorazione Eucaristica, che proseguirà per l’intera giornata. Alle ore 19.00 è prevista la Solenne Celebrazione Eucaristica, seguita alle 20.00 dalla Processione Eucaristica lungo Via Mercato, Via Principessa Maria del Belgio, Via Angioli, Via De Gasperi, Via Kennedy, Viale Giovanni XXIII, Via Adua, Corso Umberto, Piazza San Giovanni, Via Roma, Piazza Sant’Antonio, con rientro al Santuario. Le celebrazioni coinvolgeranno l’intera comunità monterossana in un percorso di fede .

Salva