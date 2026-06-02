Incidente sulla Modica-Ispica in Contrada Beneventano: scontro auto-scooter, un giovane ferito

MODICA, 02 Giugno 2026 – Un incidente stradale si è registrato stamattina sulla Via Modica-Ispica (ex SS 115), precisamente all’altezza di Contrada Beneventano. L’impatto, che ha visto coinvolti una Fiat 600 e un ciclomotore, ha causato il ferimento del giovane alla guida dello scooter, fortunatamente in modo non grave.

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 600 – condotta da un uomo di nazionalità polacca – stava uscendo da una strada secondaria per immmettersi sulla carreggiata principale. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo il ciclomotore, guidato da unmodicano, che procedeva in direzione Pozzallo. L’impatto è stato inevitabile.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, sbalzato dal mezzo a seguito dell’urto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e hanno poi trasportato il giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica. Dalle prime informazioni, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica per effettuare i rilievi di rito e accertare l’esatta dinamica e le relative responsabilità.

Notevole il contributo dei militari dell’Esercito Italiano di stanza a Modica, che si sono occupati di gestire e regolare la viabilità della zona, evitando pesanti rallentamenti su un’arteria stradale già particolarmente trafficata.

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