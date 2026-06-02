Svolta nella carriera di Damiano Caruso: il ciclista ragusano sarà Direttore Sportivo della Bahrain Victorious dal 2027

RAGUSA, 02 Giugno 2026 – Il futuro di Damiano Caruso è già scritto e rimarrà tinto dei colori che lo hanno accompagnato nelle ultime, straordinarie stagioni della sua carriera da professionista. Il campione ragusano assumerà ufficialmente il ruolo di Direttore Sportivo della Bahrain Victorious a partire dalla stagione ciclistica 2027.

Una transizione naturale e fortemente voluta dal team, che ha deciso di affidare l’ammiraglia a uno dei corridori più carismatici, tatticamente intelligenti e stimati dell’intero gruppo internazionale.

Dopo anni passati in prima linea a spendersi per i compagni e a firmare imprese memorabili in prima persona – su tutte lo splendido secondo posto al Giro d’Italia 2021 condito dalla storica vittoria sull’Alpe di Mera – per Damiano è tempo di mettere la propria immensa esperienza al servizio dei giovani talenti del team.

La scelta della Bahrain Victorious non è casuale: Caruso rappresenta l’incarnazione perfetta dei valori della squadra. La sua capacità di leggere la corsa, la calma nei momenti cruciali e l’autorevolezza nel gruppo saranno fondamentali per guidare gli atleti direttamente dall’ammiraglia.

Nel suo nuovo ruolo di Direttore Sportivo, il ciclista siciliano si troverà a gestire le strategie di gara nei grandi giri e nelle classiche monumento, i terreni che lo hanno visto protagonista per quasi due decenni. Il suo compito principale sarà quello di pianificare le strategie tattiche durante le tappe più delicate, fungere da mentore per le nuove leve e i capitani del team e mantenere l’equilibrio e la coesione all’interno della squadra nei momenti di massima pressione.

La transizione dal ruolo di corridore a quello di DS richiede una visione a 360 gradi, ma chi conosce bene Damiano sa che la grinta, la lucidità e la passione non gli sono mai mancate.

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