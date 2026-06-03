Modica, le nuove frontiere nella prevenzione del carcinoma mammario

Modica, 03 giugno 2026 – Si è svolto presso il Palazzo della Cultura un convegno dedicato alle più recenti strategie di prevenzione, diagnosi e cura del carcinoma mammario, promosso dall’Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica, presieduto da Maria Agosta. L’incontro, moderato da Salvatrice di Mercurio, direttore dell’unità di anatomia patologica dell’ASP di Ragusa, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione su una delle patologie più delicate e diffuse nel mondo femminile. Al centro dei lavori, la professionalità degli specialisti della Breast Unit di Ragusa, che hanno illustrato i progressi della rete senologica provinciale. È emerso un dato di grande rilievo per la sanità del territorio: le strutture di Scicli, Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso operano con standard elevatissimi, riconosciuti a livello nazionale. In particolare, l’ambulatorio senologico di Ragusa si conferma un punto di riferimento per la diagnosi tempestiva e accurata del tumore alla mammella, grazie a tecnologie avanzate e a un’équipe altamente specializzata. Il convegno ha ribadito un principio fondamentale: la prevenzione e l’informazione corretta salvano la vita. L’approccio multidisciplinare illustrato dai relatori ha mostrato come la collaborazione tra senologi, chirurghi, oncologi, radioterapisti, genetisti e anatomopatologi sia oggi la chiave per garantire percorsi diagnostico-terapeutici efficaci e personalizzati. Nel corso dell’incontro sono intervenuti numerosi professionisti. Tra questi, Francesca Catalano, Direttore dell’UOC di Senologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania e coordinatore delle Breast Unit siciliane, e Giuseppe La Perna, Direttore dell’UOS di Senologia e coordinatore della Breast Unit dell’ASP di Ragusa. Ha offerto un contributo significativo Goffredo Caldarera, Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Maggiore di Modica, insieme a Daniela Pluchino, responsabile della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sono inoltre intervenute Ottavia Battaglia, dirigente medico dell’UOS di Senologia dell’OMPA, e Luana Mandarà, Direttore dell’UOS di Genetica Medica dell’ASP di Ragusa. Un apporto rilevante è arrivato anche da Giovanni Rosano, dirigente medico dell’UOC di Anatomia Patologica dell’ASP di Ragusa, e da Giuseppe Iacono, dirigente medico dell’UOC di Oncologia. Ha partecipato inoltre Alessandra Armenia, dirigente medico e specializzando in Chirurgia Generale dell’Università di Catania, insieme ad Anna Corallo, dirigente medico dell’UOC di Radioterapia. L’evento ha confermato l’impegno dell’Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica nel promuovere cultura sanitaria, prevenzione e sostegno alle donne, contribuendo alla diffusione di una maggiore consapevolezza su un tema che riguarda la salute di tante persone.

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