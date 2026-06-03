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Attualità | Comiso

L’istituto “Verga” di Comiso premiato con il primo premio per il service “Sport e Inclusione” dal distretto Lions 108 YB Sicilia

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Comiso, 03 giugno 2026 – L’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito delle attività promosse dal Distretto Lions 108 YB Sicilia: il primo premio per il service “Sport e Inclusione”, assegnato durante la cerimonia svoltasi a Catania.

Il premio valorizza l’impegno della scuola nel promuovere lo sport come strumento educativo capace di generare partecipazione, rispetto, crescita personale e inclusione sociale. Un percorso che negli ultimi anni ha visto l’istituto distinguersi per progettualità innovative e per la capacità di coinvolgere studenti, famiglie e comunità educante in attività che mettono al centro il valore dello stare insieme.

«Questo riconoscimento – sottolinea la dirigenza scolastica – rappresenta una grande soddisfazione per tutta la comunità del Verga. È il risultato di un lavoro condiviso, che vede docenti, studenti e famiglie impegnati nel costruire occasioni educative significative, dove lo sport diventa linguaggio universale e spazio di crescita per tutti».

Il premio conferma la vocazione dell’istituto a sviluppare percorsi formativi che integrano dimensione didattica, inclusione e cittadinanza attiva, in linea con le finalità del service Lions dedicato alla promozione dello sport come veicolo di integrazione.

L’istituto “Verga” esprime orgoglio per il risultato ottenuto e rinnova il proprio impegno nel proseguire su questa strada, continuando a investire in progetti che valorizzino i giovani e le loro potenzialità.

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