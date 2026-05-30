Modica. Il sopralluogo a Casa Quasimodo per il nuovo progetto di valorizzazione turistica

Modica, 30 maggio 2026 – Importante sopralluogo dell’Onorevole Ignazio Abbate con il Direttore Generale dei Beni culturali, Ing. Mario La Rocca e il Sovrintendente dei Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco presso Casa Quasimodo a Modica, acquisita da poco al patrimonio culturale della Regione Sicilia. La visita è stata propedeutica a constatare le priorità di intervento per mettere in sicurezza l’immobile e sviluppare la giusta strategia per la sua piena valorizzazione turistica e culturale. “Dopo il lungo percorso che ci ha consentito come Regione Siciliana di acquisire questa importantissima testimonianza culturale, bisogna metterla al sicuro andando a intervenire sugli infissi, il tetto e le parti più ammalorate. Superata questa fase di urgenza, sarà necessario stanziare ulteriori fondi nella manovra finanziaria per completare quel progetto che, insieme alla Sovrintendenza di Ragusa, ci siamo messi in testa anni fa quando cominciò l’iter per l’acquisto: trasformare in un unico parco turistico e culturale Casa Quasimodo e il Castello dei Conti attraverso la creazione di un giardino e di un sentiero che unisca i due siti. Oggi, naturalmente, i confini di Casa Quasimodo coincidono con quelli del Castello ed in particolare degli aggrottati sottostanti il simbolo di Modica. Riuscire ad unirli e magari renderli visitabili con un unico biglietto d’ingresso sarebbe una grande conquista per il movimento turistico modicano. Ci tengo a ringraziare gli amici Mario La Rocca e Antonino De Marco che nei loro ruoli istituzionali non fanno mai mancare supporto e vicinanza alla nostra terra e al nostro patrimonio culturale”.

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