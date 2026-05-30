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Spettacolo

Giarratana si prepara al “2-DAY”: una Festa della Repubblica tra grigliate, musica e giochi al Castello dei Settimo

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Giarratana, 30 maggio 2026 – Il prossimo 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, il suggestivo scenario del Castello dei Settimo a Giarratana si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento giovanile e comunitario. Prenderà infatti il via il “2-DAY”, una giornata ricca di appuntamenti pensata per unire buon cibo, musica, condivisione e sani momenti di svago all’aria aperta. L’evento, nasce dalla sinergia tra diverse realtà del territorio, con il prezioso supporto dell’AVIS Comunale Giarratana. L’organizzazione ha strutturato la giornata in due macro-momenti, garantendo intrattenimento da mezzogiorno fino a sera inoltrata. La manifestazione si aprirà all’insegna della convivialità. L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti tutto il necessario per vivere un perfetto pic-nic all’aperto. La formula è aperta e condivisa: ognuno potrà portare da casa ciò che preferisce da cucinare sulla brace o da condividere con gli altri partecipanti, creando una vera e propria tavolata comunitaria in un clima di festa. Nel pomeriggio l’energia dell’evento si sposterà sul divertimento e sulla musica: Giochi senza Frontiere: A partire dalle 16:00, spazio alle attività ludiche e di squadra, un’ottima occasione per mettersi in gioco e divertirsi insieme. DJ Set a cura di “Pronto Indie?”: Dalle ore 18:00, la colonna sonora della serata sarà affidata al format Pronto Indie?, che accompagnerà i presenti con le migliori selezioni musicali. Tramonto in musica: La serata proseguirà tra musica, drink e l’immancabile atmosfera del tramonto vissuto dall’alto del castello, protraendosi fino a sera. Un’ottima occasione per trascorrere il ponte del 2 giugno riscoprendo la bellezza del territorio di Giarratana, tra socialità, musica indipendente e la bellezza storica del Castello dei Settimo.

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