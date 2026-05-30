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Modica | Politica

Sicurezza a Modica. Delegazione di Fratelli d’Italia ricevuta dal Questore e dal Vicario di Ragusa

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Ragusa, 30 maggio 2026 – Nella tarda mattinata di ieri, una delegazione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, composta dal coordinatore cittadino Marco Nanì e dal Responsabile per le tematiche della sicurezza, il Cav. Gaetano D’Amico, è stata ricevuta presso la Questura di Ragusa dal Questore, dott. Salvatore Fazzino, e dal Vicario, dott. Giorgio Terranova.

​L’incontro, svoltosi in un clima di proficua cordialità, ha offerto alla delegazione l’opportunità di confrontarsi con i vertici della Polizia di Stato in merito ad alcune problematiche che interessano il territorio modicano. Al centro dell’attenzione sono stati posti i recenti episodi di microcriminalità e gli atti di vandalismo registrati nel centro storico. Tali fenomeni, come evidenziato dai rappresentanti politici, rischiano di incidere sul decoro urbano e hanno destato preoccupazione tra i residenti, gli operatori economici e i visitatori. Durante il colloquio si è convenuto sull’importanza di mantenere alta l’attenzione anche nelle aree periferiche e nelle frazioni.

​”Abbiamo rappresentato al Questore e al Vicario le preoccupazioni della cittadinanza riguardo ad alcune criticità legate alla sicurezza a Modica, con particolare riferimento al centro cittadino”, ha dichiarato il coordinatore cittadino Marco Nanì. “Ci siamo fatti interpreti delle segnalazioni di abitanti e commercianti, che chiedono una maggiore attenzione per preservare la vivibilità e l’ordine pubblico a cui la nostra città è da sempre abituata.”

​”Siamo convinti – prosegue la nota del coordinatore Nanì – che la sicurezza si costruisca attraverso una forte sinergia tra le istituzioni, le forze di polizia e il territorio. Come Fratelli d’Italia continueremo a monitorare la situazione da vicino, ponendoci come interlocutori attenti e pronti a collaborare con chiunque lavori per il bene e la serenità della nostra comunità.”

​​”Ringraziamo sentitamente il Questore e il Vicario per la disponibilità e per l’attenzione dimostrata nel corso dell’incontro”, ha concluso Marco Nanì. “Un ringraziamento va anche al Senatore Salvo Sallemi che, nonostante non abbia potuto presenziare all’incontro per impegni istituzionali, ha dimostrato fin da subito la massima disponibilità per Modica, confermando ancora una volta il suo costante e instancabile impegno a tutela di tutto il territorio ibleo.”

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