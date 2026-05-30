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Pirata della strada in centro a Modica: perde il controllo della Civic, travolge le auto in sosta e fugge

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MODICA, 30 Maggio 2026 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente verificatosi nelle scorse ore nel cuore di Modica. Un automobilista, a bordo di una Honda Civic grigia, ha seminato il panico lungo Corso Umberto, finendo la sua corsa impazzita contro i veicoli regolarmente parcheggiati prima di darsi alla fuga.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente stava percorrendo l’arteria principale della città a velocità sostenuta. Arrivato all’altezza dell’incrocio con Piazza Principe di Napoli, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto ha sbandato paurosamente, andando a impattare violentemente contro alcune vetture in sosta e provocando ingenti danni a queste ultime.
Anziché fermarsi per constatare i danni e prestare l’eventuale assistenza, il pirata della strada è riuscito a riprendere il controllo della sua Honda Civic e ha pigiato sull’acceleratore, fuggendo via a tutta velocità e facendo perdere le proprie tracce.
Il fragore dell’impatto ha attirato l’attenzione di numerosi pedoni e residenti della zona. Grazie alla prontezza di alcuni testimoni oculari, il numero di targa del veicolo in fuga è stato annotato e immediatamente.  Dai primi controlli effettuati, l’auto risulterebbe intestata a un cittadino extracomunitario. L’aspetto ancora più grave è che il veicolo era totalmente privo di copertura assicurativa.

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