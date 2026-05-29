Modica, passano le agevolazioni per le minicar degli studenti del centro storico: sì del Consiglio, “ma è scontro con il Sindaco”

MODICA, 29 Maggio 2026 – Un segnale concreto per gli studenti e le famiglie che ogni giorno frequentano il centro storico di Modica Bassa. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare “Voce Libera”, a firma dei consiglieri Margherita Cascino e Giorgio Civello, che prevede l’introduzione di agevolazioni o esenzioni per la sosta delle minicar utilizzate dagli studenti durante l’orario scolastico.

L’iniziativa non nasce nelle stanze del palazzo, ma raccoglie una richiesta esplicita avanzata da un rappresentante degli studenti del Liceo Classico durante il recente Consiglio Comunale aperto dedicato proprio alle problematiche del centro storico.

“Abbiamo ritenuto doveroso trasformare quella segnalazione in una proposta istituzionale seria e concreta”, spiegano i consiglieri Cascino e Civello. “Prestare ascolto ai giovani significa assumersi la responsabilità di offrire risposte praticabili ai problemi quotidiani di studenti e famiglie”.

Secondo i promotori, si tratta di una misura dal basso impatto economico per le casse comunali – dato il numero limitato di veicoli interessati – ma dal forte valore simbolico e pratico, capace di alleggerire le spese quotidiane dei nuclei familiari e incentivare la vitalità di Modica Bassa.

Nonostante il voto favorevole dell’aula, l’approvazione ha registrato la netta contrarietà del Primo Cittadino. Il Sindaco ha infatti motivato il proprio parere negativo parlando di una presunta disparità di trattamento rispetto agli studenti che frequentano gli istituti degli altri quartieri della città.

Una posizione, questa, fortemente criticata da “Voce Libera”, che la ritiene incoerente con l’istituzione del tavolo tecnico nato proprio per rilanciare il centro storico:

Nessun favoritismo: Intervenire con strumenti mirati sul centro storico non significa creare disuguaglianze, ma rispondere a criticità specifiche di un comparto urbano che è il cuore culturale di Modica.

Il rischio dell’uguaglianza formale: Secondo i consiglieri, ignorare i problemi reali in nome di una parità astratta significherebbe tradire le aspettative dei cittadini e svuotare di significato il recente Consiglio Comunale aperto.

Il gruppo “Voce Libera” ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, rivolgendo un ringraziamento particolare alla Presidente del Consiglio, Mariacristina Minardo, e a tutti i consiglieri che hanno sostenuto l’atto dimostrando coerenza e sensibilità verso le esigenze della componente studentesca.

La palla passa adesso alla Giunta. I consiglieri di opposizione sollecitano infatti l’Amministrazione comunale a dare rapido seguito all’indirizzo espresso dall’aula, traducendo il voto in un provvedimento concreto e attuativo in tempi brevi.

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