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Politica | Ragusa

Ragusa. Prosegue il percorso di valorizzazione delle risorse umane dell’Amministrazione comunale

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Ragusa, 18 giugno 2026 – A seguito di selezione interna, sono stati approvati i nuovi provvedimenti sulle progressioni verticali e sulle stabilizzazioni del personale.
Le progressioni verticali sono prima di tutto un’opportunità: permettono a chi lavora ogni giorno per la città di migliorarsi, crescere professionalmente e assumere nuovi ruoli e responsabilità all’interno della stessa Amministrazione.
Un riconoscimento al merito, all’impegno e alla voglia di fare, che rende la macchina comunale più solida ed efficiente.
“Ci complimentiamo con tutti loro per aver voluto mettersi in gioco, sfidarsi, superare una prova: non è scontato. Far crescere chi lavora per la città significa far crescere la città stessa attraverso continuità amministrativa, crescita delle competenze interne e servizi sempre più efficaci.”
“Questa Amministrazione ha sempre avuto tra i suoi obiettivi prioritari – dichiara l’assessora al Personale, Catia Pasta – quello di investire sulle persone che rendono possibili tutti i servizi e le opere di cui la città beneficia. Solo attraverso una struttura amministrativa qualificata e motivata è possibile rispondere con efficacia alle sfide quotidiane e realizzare i progetti di sviluppo che i cittadini si attendono. Si conclude così un percorso che si è realizzato in un lungo arco di tempo, frutto del lavoro di tutte le persone che giornalmente lavorano all’Ufficio Personale del Comune di Ragusa e del Dirigente preposto, che ringraziamo.”
I nuovi avanzamenti di carriera, con decorrenza 1° giugno e 15 giugno:

Dal 1° giugno – Area Operatori esperti e Area Istruttori:
– 8 istruttori servizi amministrativi
– 1 istruttore servizi tecnici
– 1 operatore esperto servizi tecnici
– 1 operatore esperto servizi amministrativi

Dal 15 giugno – Area dei Funzionari:
– 5 funzionari di vigilanza
– 16 funzionari servizi amministrativi
– 4 funzionari servizi tecnici
– 2 funzionari socio-educativi

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