Incidente autonomo sulla Modica-Mare: paura per una 17enne in sella a una moto da enduro

MODICA, 18 Giugno 2026 – Momenti di apprensione questa mattina a Modica a causa di un incidente stradale autonomo verificatosi lungo la nota arteria della Modica-Mare, precisamente in contrada Zappulla. Protagonista del sinistro una ragazza modicana di 17 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della sua moto da enduro, rovinando pesantemente sull’asfalto.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che, avendo assistito alla scena e accortisi della gravità della situazione, si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi e allertare i numeri di emergenza. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118: i sanitari, dopo aver stabilizzato la giovane sul posto, l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Fortunatamente, nonostante la dinamica e la brutta caduta, le condizioni della minorenne non sarebbero gravi.

In contrada Zappulla sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Modica, che si sono occupati di effettuare i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di gestire il traffico veicolare, che ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Salva