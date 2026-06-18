Controlli serrati a Modica: tre denunce e patenti ritirate per alcol, droga e armi

MODICA, 19 Giugno 2026 – Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. Negli ultimi giorni, i militari della Compagnia di Modica hanno intensificato le attività di vigilanza sulle strade, focalizzandosi in particolare sul contrasto alla guida in stato di ebbrezza, allo spaccio di stupefacenti e al porto abusivo di armi. Il bilancio delle operazioni, condotte dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile, è di tre persone denunciate all’Autorità Giudiziaria Iblea.

Il primo intervento ha visto protagonista un modicano di 55 anni che, alla guida della propria vettura, ha provocato un incidente stradale andando a impattare contro un’auto regolarmente parcheggiata. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti dei militari: l’uomo si era messo al volante dopo aver assunto una notevole quantità di alcol. Una situazione analoga si è verificata sempre a Modica durante un normale posto di blocco, dove i Carabinieri hanno fermato un neopatentato di 21 anni. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest con un tasso ben superiore ai limiti di legge. Per entrambi i conducenti, oltre alla denuncia, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, una misura che ha permesso di neutralizzare tempestivamente potenziali pericoli per la sicurezza stradale.

Le verifiche lungo le arterie cittadine hanno portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti e oggetti atti a offendere. Nel mirino dei Carabinieri è finito un 25enne di origini marocchine, residente a Modica, fermato a bordo della sua auto. L’atteggiamento particolarmente nervoso e agitato del ragazzo ha spinto i militari a eseguire una perquisizione approfondita del veicolo e della persona. L’intuito degli investigatori ha trovato conferma nel portafogli del giovane, dove erano nascosti circa 2 grammi di cocaina già suddivisi in 4 dosi, e nel vano portaoggetti dell’auto, dove si trovava un taglierino con una lama di 10 centimetri. Tutto il materiale è stato sequestrato e al 25enne è stata ritirata la patente; il giovane dovrà ora rispondere della violazione della normativa sulle armi e dell’illecito possesso di droga, per il quale è stato anche segnalato alla Prefettura di Ragusa.

Le posizioni e il grado di responsabilità delle tre persone indagate restano ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria nelle fasi successive del procedimento penale.

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