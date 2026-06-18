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Ragusa, sorpreso a spacciare hashish: denunciato un 26enne dalla Polizia di Stato

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RAGUSA, 18 Giugno 2026 – Gli agenti della Squadra Volante della Questura, supportati dall’attività investigativa della Squadra Mobile, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un mirato servizio di monitoraggio del territorio. Gli agenti hanno assistito in diretta alla cessione di droga da parte del 26enne nei confronti di un altro giovane di 25 anni. Bloccato quest’ultimo e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 1,3 grammi di hashish, quantità appena acquistata dal pusher.

Per il venticinquenne è scattata l’immediata segnalazione alla Prefettura di Ragusa come assuntore di sostanze stupefacenti, così come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90. L’intervento si colloca nella più ampia cornice dei dispositivi di sicurezza e contrasto alla criminalità diffusa messi in atto dalle forze dell’ordine per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini del ragusano.

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