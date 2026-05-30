Vittoria. Il ripristino dell’asfalto e la qualità dei lavori quotidiani, la Cna propone un regolamento specifico

Vittoria, 30 maggio 2026 – La Cna di Vittoria interviene dopo i recenti episodi che hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla qualità degli interventi di manutenzione urbana. L’associazione sottolinea come la cura della città non possa prescindere dalla qualità dei lavori quotidiani, in particolare dai ripristini dell’asfalto che, se eseguiti in modo approssimativo, generano disagi, riducono la sicurezza e contribuiscono al degrado del territorio. «Le infrastrutture comunali sono beni di tutti – dichiara il responsabile comunale della Cna di Vittoria, Giorgio Stracquadanio – e ogni cantiere deve essere gestito con la massima attenzione, senso di responsabilità e rispetto per i cittadini, per le attività della zona e per la cosa pubblica. Non si tratta solo di lavori tecnici, ma di atti di cura verso la comunità».

Su sollecitazione delle imprese del comparto costruzioni, la Cna propone all’Amministrazione comunale l’adozione di un regolamento specifico che introduca controlli efficaci e mirati sui lavori di manutenzione del suolo stradale. L’obiettivo è rendere più chiari gli obblighi delle imprese e garantire ripristini eseguiti correttamente, evitando irregolarità che spesso si trasformano in problemi di sicurezza e costi aggiuntivi per la collettività. «Le imprese qualificate – prosegue la Cna – assicurano standard elevati, utilizzano materiali certificati e operano a regola d’arte. È necessario che il Comune sia più presente, con un lavoro coordinato e un sistema rigoroso di verifiche. Serve un nuovo metodo per fare in modo che chi interviene su uno spazio pubblico lo restituisca alla città in condizioni migliori».

La Cna di Vittoria ha già predisposto una bozza di proposta che sarà sottoposta all’Amministrazione, alla presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo consiliari, per avviare un confronto costruttivo. «Questo atto – conclude l’associazione – è indispensabile per migliorare l’integrità del suolo pubblico e la viabilità, riducendo i disagi che troppo spesso gravano sui cittadini. Anche questa è tutela del bene comune, qualità della vita e rispetto per i nostri quartieri».

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