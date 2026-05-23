Paura in Contrada Crocevie Ciancia a Modica: Alfa Romeo si ribalta dopo lo schianto, un ferito

MODICA, 23 Maggio 2026 – Grave incidente stradale autonomo nelle scorse ore in Contrada Crocevie Ciancia, lungo la strada che conduce a Cava Ispica a Modica. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo del veicolo, dando vita a una carambola che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Secondo una prima ricostruzione, alla base del sinistro potrebbe esserci l’alta velocità. L’auto, diventata improvvisamente ingovernabile, ha impattato violentemente contro il muro che delimita la carreggiata per poi capovolgersi al centro della strada, riducendosi a un cumulo di lamiere. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con non poche difficoltà per estrarre il conducente, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo deformato dall’impatto. Si tratta di un 21enne modicano. Una volta tirato fuori dalle lamiere, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. La prognosi è riservata. Il conducente era privo di patente e l’auto non era coperta da assicurazione. I rilievi planimetrici e la gestione della viabilità sono stati affidati alla Polizia Locale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a ripulire la carreggiata dai detriti stradali.

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