Modica si fa palcoscenico: svelato il programma di “Scenari 2026” con Carrère, Ranucci e Dimartino

MODICA, 23 Maggio 2026 – A poco più di un mese dal debutto, il festival letterario Scenari 2026 alza il sipario sul cartellone della sua quinta edizione. Dal 25 giugno al 26 luglio 2026, per cinque fine settimana consecutivi, la città patrimonio UNESCO tornerà a essere il centro di gravità del panorama culturale nazionale e internazionale.

Organizzato dalle Librerie Mondadori BookStore insieme alla Fondazione Garibaldi e a Babel Agency, con la direzione artistica di Piera Ficili, il festival abiterà i luoghi più suggestivi di Modica: dalle monumentali scalinate di San Giorgio, San Pietro e San Giovanni, fino al sagrato della Madonna delle Grazie e all’atrio di Palazzo San Domenico.

Prima del via ufficiale, la città celebrerà la manifestazione e i suoi partner istituzionali e privati con una grande festa sabato 20 giugno (ore 20:30) davanti al Teatro Garibaldi, seguita domenica 21 giugno da una suggestiva “Candle night” curata da Raro.

Il cartellone principale intreccia letteratura, giornalismo d’inchiesta, spettacolo e saggistica scientifica:

Primo Weekend (25 – 27 giugno)

Giovedì 25 giugno (San Giorgio): Inaugurazione internazionale con lo scrittore francese Emmanuel Carrère, che presenterà “Kolchoz” (Adelphi), moderato da Girolamo Grammatico (traduzione di Sonia Folin).

Venerdì 26 giugno (San Pietro): Incontro con l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi sul suo percorso tra cinema e teatro.

Sabato 27 giugno (San Pietro): Il giornalista Sigfrido Ranucci porta in scena lo spettacolo teatrale “Diario di un trapezista”, svelando il dietro le quinte delle grandi inchieste di Report.

Secondo Weekend (3 – 5 luglio)

Venerdì 3 luglio (Madonna delle Grazie): Serena Bortone presenta il suo nuovo romanzo corale “Le dirimpettaie” (Rizzoli).

Sabato 4 luglio (San Pietro): Il celebre professore e divulgatore Vincenzo Schettini racconta “La vita che ci piace. Come la fisica può spiegarci la vita” (Mondadori Electa).

Domenica 5 luglio (Palazzo San Domenico): Alessia Gazzola svela “Il giardino avvelenato”, nuovo capitolo delle indagini di Miss Bee ambientato nella Londra del 1925.

Terzo Weekend (10 – 12 luglio)

Venerdì 10 luglio (Palazzo San Domenico): Csaba Dalla Zorza presenta il suo intimo romanzo “Io sono Adele” (Marsilio).

Sabato 11 luglio (Atrio Palazzo di Città): Spazio a “Scenari Talk” con un dialogo geopolitico sui nuovi equilibri europei tra Paolo Gentiloni e Paolo Magri.

Domenica 12 luglio (San Giovanni): L’ironia e la malinconia di Enzo Iacchetti nella sua autobiografia “25 minuti di felicità” (Bompiani).

Quarto Weekend (17 – 19 luglio)

Venerdì 17 luglio (San Giovanni): Il sacerdote e volto TV Davide Banzato con “Il coraggio di scegliere” (Piemme) e “Come una stella nel cielo” (ElectaKids).

Sabato 18 luglio (San Giorgio): Un memoir intimo in forma di lemmario con Romina Power e il suo “Pensieri profondamente semplici” (Rizzoli).

Domenica 19 luglio (Madonna delle Grazie): Lo scienziato Stefano Mancuso tiene una lectio ecologica a partire dal suo ultimo libro “Il Cantico della Terra” (Laterza).

Quinto Weekend (24 – 26 luglio)

Venerdì 24 luglio (San Pietro): Il giornalista Mario Calabresi presenta “Alzarsi all’alba” (Mondadori), una raccolta di storie di ripartenza.

Sabato 25 luglio (Madonna delle Grazie): Conversazione e lectio con il “paesologo” Franco Arminio sul libro “L’incredibile non si può dire a tutti” (Rizzoli).

Domenica 26 luglio (San Giorgio): Chiusura in musica con il concerto di Dimartino, uno dei cantautori più raffinati della scena italiana.

Le Novità del 2026: “Scenari al Tramonto” e i Dopofestival

Quest’anno il festival si sdoppia e si espande grazie a due nuove formule:

Scenari al Tramonto (ore 19:00): Quattro appuntamenti del giovedì nei suggestivi belvedere cittadini (Pizzo Belvedere e Belvedere dell’Itria), accompagnati da aperitivi musicali curati da RIAD e Raro:

2 luglio: Lorena Spampinato

9 luglio: Iaia Forte

16 luglio: Franco Currò

23 luglio: Carlo Cottarelli in dialogo con Paolo Magri

I Sabato del Dopofestival: Concerti e dj set a cura di RIAD animeranno le piazze e le scalinate subito dopo la fine degli incontri letterari principali.

Info utili per il pubblico: Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Salvo diversa indicazione, l’orario di inizio degli eventi principali è fissato per le 21.

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