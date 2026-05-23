Circo contemporaneo, teatro di figura, musica dal vivo, incontri e laboratori: è iniziata a Vittoria la 18^ edizione di Scenica

VITTORIA, 23 maggio 2026 – È ufficialmente tornata la magia di Scenica! Circo contemporaneo, teatro di figura, musica dal vivo, incontri e laboratori, e gli spazi di Vittoria trasformati in palcoscenici. La manifestazione, giunta alla diciottesima edizione, porta nel Sud Est della Sicilia 31 compagnie e artisti internazionali grazie all’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato e il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Sicilia, del Ministero della Cultura e diversi sponsor privati.

La giornata inaugurale ieri ha già disseminato scintille e lampi di creatività in un intreccio continuo di linguaggi performativi che hanno abbracciato generazioni diverse: la poesia surreale e clownesca di “Porte-à-Faux” della compagnia Théâtre Circulaire, l’incontro con Gabriele Vacis e la compagnia PoEM in scena con il potente “Prometeo” al Teatro Vittoria Colonna, le travolgenti sonorità dei Rusty Brass e le atmosfere elettroniche degli Orange Mun. E il viaggio continua questo fine settimana con un ricchissimo programma che porterà il pubblico ad attraversare ancora piazze, chiostri, teatri e spazi culturali.

I Rusty Brass animeranno anche oggi, 23 maggio, il centro storico con performance itineranti dalle 11.30 alle 21.00 e con un concerto a mezzanotte in Piazza F. Ricca (San Giovanni), con un repertorio che spazia tra funk, jazz, reggae, ska, afrobeat e sonorità balcaniche. “Porte-à-Faux” della compagnia Théâtre Circulaire replica oggi e domani alle 17.00 e alle 21.15 nel Dôme in Piazza del Popolo: un universo di porte, clown e musica dal vivo in cui il pubblico non assiste semplicemente ma partecipa, trascinato in una spirale di imprevisti e ironia. Alle 17.45 in Piazza Enriquez, Miss Margherita, in scena Jessica Arpin in un’ode tragicomica alla pizza tra circo e clownerie. Lo spettacolo replica domani alle 12.00 alla Villa Comunale. Alle 19.00, nel Dôme in Piazza del Popolo, andrà in scena “Very Little Circus” di Wakouwa Teatro, piccolo gioiello di giocoleria, comicità e poesia vincitore del premio Carambolando al Bolzano Comedy Festival. Al Teatro Vittoria Colonna, alle ore 20.00, appuntamento con “Felicia” di Quintoequilibrio, teatro di figura contemporaneo vincitore del Bando Cura 2022 e del Premio Sicilia di Scena 2023. Una fiaba sull’esclusione e sul pregiudizio, raccontata attraverso un raffinato linguaggio visivo. Alle 21.00 al Wunder Casa Teatro, anteprima nazionale per Sutta Scupa di Babel, scritto e interpretato da Giuseppe Massa e Giuseppe Provinzano. Una riflessione poetica sul precariato e sulle vite sospese, nella lingua palermitana. Alle 22.30, a Sala delle Capriate “G. Molè”, sarà la volta di “Questo non è un amore” di CrepaMuro Teatro, vincitore del Progetto Cantiere 2024 del Festival Incanti di Torino: teatro degli oggetti che intreccia memoria, migrazione e urgenza civile, in replica anche domenica 24 alle 19.00. Alle 23.00 al Chiostro delle Grazie, da non perdere l’anteprima nazionale del live di Vincent Migliorisi In Deep and Dance: elettronica e world music in dialogo tra oud, bouzouki, sintetizzatori e drum machine.

Domani, domenica 24 maggio, alle 18.30 la compagnia Babel con Comu veni Ferrazzano di Giuseppe Provinzano: un esperimento scenico tra cunto, improvvisazione e tradizione popolare siciliana costruito attorno al personaggio di Ferrazzano nell’opera di Giuseppe Pitrè. Alle 19.45 al Teatro Vittoria Colonna, Hang Up del duo svizzero Les Diptik, Premio Svizzero delle Arti Sceniche 2020: comicità, poesia e riflessioni esistenziali con due anime in attesa di reincarnazione. Alle 21.15 al Wunder Casa Teatro, La Sparanoia della Compagnia Fettarappa/Guerrieri, firmata da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri: sarcasmo feroce sulle contraddizioni politiche e generazionali del presente.

Tra le novità più significative di questa edizione c’è il nuovo spazio di incontro del Wunder Casa Teatro: nei fine settimana del festival, dalle 15 alle 16, artisti, operatori, appassionati e pubblico potranno condividere un momento informale di confronto davanti a un caffè, per fare del festival un luogo ancora più aperto alla socializzazione.

Accanto agli spettacoli, Scenica continua a costruire percorsi di partecipazione attraverso laboratori, incontri e mostre. Oggi e domani alle 16.15 al Granaio Culturale di Piazza Enriquez il “Laboratorio di sguardo” a cura di Michele Pascarella, un percorso dedicato all’osservazione critica dei linguaggi scenici contemporanei.

Domenica 24, alle ore 10.00, alla Villa Comunale, si terrà la Maratona Fotografica a cura di ASA25, esperienza urbana di visual storytelling ispirata alle storiche maratone nate nella New York degli anni Ottanta (info e prenotazioni: 333. 2797188 – 366. 4100351).

Spazio anche alla promozione della lettura con “Nati per Leggere”, progetto nazionale dedicato alle famiglie e ai più piccoli (0 – 6 anni), domenica 24 maggio dalle 11.00 alle 13.00 alla Villa Comunale e poi sabato 30 maggio dalle 17.00 alle 19.00 al Granaio Culturale.

Tra le mostre, fino al 30 maggio sarà visitabile “Dove Hypnos sfiora, Thanatos attende” dell’artista Kristo Neziraj, da DRIPS: un percorso immersivo e contemplativo sul confine tra sogno, corpo e dissoluzione e “Shakespeare’s Buddies, quelli che non vogliono stare” di Giorgio Salimeni Cesura (Presso Palazzo Giudice Lanzon). Negli orari del Wunder è visitabile la mostra fotografica “”I Grant You refuge” a cura di Paolo Patruno. Continua inoltre al Castello Colonna Henriquez la mostra “Dalí incontra Dante. Un viaggio tra sogni e visioni”, visitabile fino al 5 luglio con ingresso convenzionato per il pubblico del festival.

Fino al 31 maggio Scenica continuerà a fare della città di Vittoria un crocevia di arti, dove ogni spazio diventa scena e ogni spettatore parte viva di una realtà che sa guardare alla meraviglia. Per informazioni e programma completo: www.scenicafestival.it

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