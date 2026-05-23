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Al via “Faro in Festa”: a Punta Secca quattro giorni tra cultura, spettacoli e identità locale per aprire la stagione estiva

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Santa Croce Camerina, 23 maggio 2026 – Il Comune di Santa Croce Camerina, in collaborazione con l’Associazione “Glocal” e con il supporto di MARIFARI Messina, è lieta di presentare la manifestazione “Faro in Festa: Cultura, Tradizioni e Identità”, che si svolgerà a Punta Secca dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Faro Scalambri, storica opera ottocentesca commissionata da Federico II di Borbone e progettata dall’ingegnere D’Anna nel 1857. Un monumento che, insieme al porticciolo, rappresenta il fulcro dello sviluppo economico, marinaro e oggi turistico della celebre borgata.

Sarà un programma ricco di eventi, storia e cultura che accompagnerà l’apertura al pubblico del Faro con le visite guidate.

“Il Faro di Punta Secca è un simbolo potentissimo e un luogo amato, un luogo dell’anima. Poterlo riaprire al pubblico per il terzo anno consecutivo, nella cornice di un grande evento, per noi è motivo d’orgoglio e di grande soddisfazione. Abbiamo messo in campo un evento che apre idealmente la stagione estiva e che metterà in mostra la bellezza del nostro territorio richiamando una grande partecipazione di pubblico. Un ringraziamento doveroso va a MARIFARI Messina per la disponibilità e la collaborazione. Puntiamo su un turismo di qualità che sia in grado di esaltare le nostre bellezze ed eccellenze”, spiega il Sindaco Peppe Dimartino.

L’Assessore allo Spettacolo Roberta Iacono entra nel merito dell’evento: “Abbiamo strutturato un programma ricco e trasversale, capace di unire le eccellenze gastronomiche locali, l’arte, la musica dei nostri giovani e performance spettacolari di danza aerea. Ringrazio l’Associazione Glocal, la Pro Loco, l’AVIS e l’Istituto Psaumide Camarinense e il direttore artistico dell’estemporanea d’arte Gianni Giacchi per le sinergie messe in campo. Saranno giorni straordinari per la nostra comunità che sarà lieta di accogliere visitatori e turisti”.

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