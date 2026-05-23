Kudos Modica. Grande successo per le atlete allenate dal tecnico Sabina Vindigni

Ragusa, 23 maggio 2026 – Si è svolta oggi, 23 maggio, presso la Scuola dello Sport CONI di Ragusa, la competizione di Ginnastica Artistica FGI Silver livello LC3 – Avanzato & Base che ha visto protagoniste le giovani ginnaste allenate dal tecnico Sabina Vindigni.

Una giornata ricca di emozioni, impegno e soddisfazioni, culminata con uno straordinario risultato per la squadra: tutte le ginnaste sono riuscite a conquistare il podio nelle rispettive categorie, confermando il grande lavoro svolto in palestra durante tutta la stagione sportiva.

Le atlete hanno affrontato la gara con determinazione, eleganza e spirito di squadra, distinguendosi per precisione tecnica e ottime esecuzioni agli attrezzi. Grande la soddisfazione del tecnico Sabina Vindigni nel veder conquistare la medaglia d’oro a Liuzzo Carola, Celestre Ginevra, Firera Gloria e Lopes Costanza, la medaglia d’argento a Cappello Viola e la medaglia di Bronzo a Iacono Anna.

Salva