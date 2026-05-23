Scuola e supplenti precari: attesa la svolta della Cassazione sulla monetizzazione delle ferie. L’appello di UNC Modica. Riceviamo

In attesa del verdetto definitivo della Cassazione, moltissimi lavoratori si stanno già muovendo per inviare atti di interruzione della prescrizione, così da blindare il proprio diritto e non perdere le somme maturate negli anni passati.

Significa che moltissimi precari potrebbero richiedere gli arretrati e recuperare gli importi relativi agli ultimi 10 anni di servizio, per cifre complessive che in molti casi possono raggiungere diverse migliaia di euro.

Prescrizione a 10 anni: come recuperare migliaia di euro Un aspetto cruciale per i docenti riguarda i tempi per agire. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è soggetto al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

Ordinanza n. 16715 (17 giugno 2024): Il supplente conserva il diritto all’indennità sostitutiva anche se non ha chiesto le ferie durante la sospensione delle lezioni, a meno che l’Amministrazione non provi di averlo formalmente invitato a farlo.

L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) – Sede di Modica – evidenzia come la giurisprudenza della Cassazione si sia in realtà già espressa in senso favorevole ai lavoratori, tracciando una linea netta:

Secondo il Ministero dell’Istruzione, questi periodi andrebbero considerati ferie fruite anche in assenza di una richiesta formale del docente o di un provvedimento del dirigente. Una tesi fortemente penalizzante per i precari, che crea disparità con i docenti di ruolo e non tiene conto del fatto che i supplenti restano spesso a disposizione della scuola anche durante lo stop alle lezioni.

Il contenzioso nasce dalla prassi, adottata da molte istituzioni scolastiche, di considerare automaticamente come “ferie godute” i periodi di sospensione delle lezioni (come le vacanze di Natale, Pasqua, i ponti e le chiusure da calendario). Questo automatismo riduce drasticamente l’indennità sostitutiva spettante al termine del contratto.

MODICA, 23 Maggio 2026 – Si è svolta lo scorso 20 maggio 2026, dinanzi alla Corte di Cassazione, un’importante udienza destinata a incidere profondamente sul futuro dei docenti precari in tutta Italia. Al centro del dibattito c’è il tema della monetizzazione delle ferie maturate e non godute dal personale scolastico con contratti al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche.

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