Modica, bufera sulla “Notte dei Musei”: l’opposizione accusa la Sindaca: “Ha dimenticato” la Biblioteca “Quasimodo“

MODICA, 23 Maggio 2026 – Una dura nota congiunta dei consiglieri di DC, Siamo Modica e Radici Iblee accende i riflettori sulla gestione degli eventi culturali in città, parlando di “ennesimo scivolone” da parte della prima cittadina Maria Monisteri Caschetto.

Al centro della polemica c’è la mancata inclusione della Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” tra i siti aperti al pubblico in occasione della “Notte Europea dei Musei”, prestigiosa manifestazione internazionale patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM.

Secondo i consiglieri d’opposizione, l’esclusione della biblioteca rappresenta una grave mancanza di rispetto sia per la storia della città sia per il personale che vi lavora.

“La sindaca pro tempore del Comune di Modica, Maria Monisteri Caschetto, nel pubblicizzare un evento culturalmente così rilevante come ‘La Notte Europea dei Musei’ cancella totalmente la Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo, sminuendone il suo valore intrinseco e mortificando il lavoro dei suoi impiegati.”

Mentre le porte del Museo Civico “Franco Libero Belgiorno” e del Museo di Arti e Tradizioni Popolari a Palazzo dei Mercedari sono rimaste aperte per accogliere i visitatori, Palazzo Moncada è rimasto escluso dal circuito della manifestazione primaverile. Una decisione definita dai firmatari della nota come “un colpo di spugna francamente incomprensibile”.

La reazione dell’opposizione fa leva sul valore inestimabile del polo culturale escluso, considerato uno dei più ricchi dell’intera Regione Siciliana.

Oltre 7 mila volumi rari provenienti dalle collezioni storiche di conventi e palazzi nobiliari del territorio.

I consiglieri non risparmiano critiche sulla gestione politica e strategica dell’evento. L’accusa principale si concentra sul fatto che la Sindaca Monisteri Caschetto abbia trattenuto per sé proprio la delega alla Cultura, rendendo la “dimenticanza” ancora più pesante.

Sotto la lente d’ingrandimento è finita anche la tempistica promozionale: l’evento è stato annunciato sui canali social del Comune solo 24 ore prima del suo inizio.

“Quasi come se questa manifestazione fosse una seccatura piuttosto che un modo per attirare in città visitatori in una sera di sabato di metà primavera” attaccano i consiglieri, sottolineando come una promozione così tardiva non abbia permesso a cittadini e turisti di pianificare al meglio la serata.

L’ironia finale: il suggerimento di lettura

L’opposizione chiude con una stoccata ironica in vista dei prossimi appuntamenti culturali della città: “Visto che tra poco inizierà un’altra popolare manifestazione, Scenari, ci permettiamo di suggerire alla Sindaca Monisteri Caschetto la lettura di un interessantissimo libro: ‘Il metodo rivoluzionario per una memoria infallibile’ di Sebastien Martinez, un bestseller in Francia che spiega il metodo per ricordare praticamente ogni cosa. Magari disponibile presso la Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo.”

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