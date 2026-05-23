L’Istituto Verga premiato dal Lions Club Comiso Terra Iblea per il progetto Kairos

Comiso, 23 maggio 2026 – L’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso ha ricevuto venerdì scorso un importante riconoscimento in occasione della presentazione e premiazione del progetto Kairos, promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea. La cerimonia si è svolta nel suggestivo cortile della Fondazione Bufalino alla presenza del presidente del club Rosario Alescio, della segretaria Francesca Cassarino, della referente del service Caterina Giudice , del presidente di Circoscrizione Gigi Bellassai e di centinaia di persone.

Grande apprezzamento è stato espresso per il lavoro svolto dall’intera comunità scolastica, guidata dalla dirigente Maria Cafiso. Il progetto Kairos ha coinvolto alunni, docenti e famiglie in un percorso concreto di inclusione e sensibilizzazione, sviluppato dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. Ad illustrare le attività sono state Serafina Sulsenti e le docenti di sostegno, protagoniste di un lavoro corale finalizzato a valorizzare le abilità di ciascuno studente.

Nella scuola dell’infanzia i bambini hanno partecipato ad attività educative dedicate alla scoperta dell’altro e all’accoglienza delle differenze. Alla primaria, gli alunni hanno ideato, disegnato e animato un cartone originale: la storia di un panda inizialmente rifiutato, che trova il proprio posto grazie all’accettazione reciproca e alla valorizzazione delle differenze.

Particolarmente intensa l’esperienza alla secondaria di primo grado. Gli studenti hanno partecipato ad attività immersive per comprendere il mondo dei ragazzi con disabilità. Tra i momenti più significativi, l’esibizione dell’orchestra bendata: i ragazzi hanno suonato privati della vista, sperimentando fiducia, ascolto e collaborazione.

Accanto alle attività artistiche sono stati realizzati percorsi sportivi inclusivi: sitting volley, torball con palla acustica e tiro con l’arco in sedia a rotelle. Esperienze che hanno permesso di vivere concretamente i valori dell’integrazione, dell’empatia e del superamento delle barriere.

Il progetto Kairos si conferma così uno strumento educativo e sociale capace di trasformare la scuola in un luogo di crescita condivisa, dove le differenze diventano ricchezza. L’Istituto Giovanni Verga ha interpretato il percorso con sensibilità, creatività e profondo spirito comunitario.

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione.



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