“Cuore di Mamma”, emozioni e talento a Modica: premiati i giovani vincitori della seconda edizione”

Modica, 23 maggio 2026 – Si è conclusa in un clima di intensa partecipazione e profonda emozione la seconda edizione del concorso letterario “Cuore di Mamma”, promosso dalla famiglia Scarso in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Modica, la Presidenza del Consiglio comunale e con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio. La cerimonia finale si è svolta venerdì 22 maggio, giornata dedicata a Santa Rita, figura simbolicamente legata alla speranza, alla maternità e alla forza dell’amore familiare, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Modica, gremita di studenti, docenti, famiglie, autorità civili e militari e numerosi cittadini. Presenti il sindaco della città, il presidente del Consiglio comunale, l’assessore alla Pubblica Istruzione Concetta Spadaro, dirigenti scolastici e rappresentanti delle istituzioni cittadine, che hanno preso parte a un pomeriggio ricco di emozioni, memoria condivisa e autentica sensibilità. Tema della seconda edizione è stato “Lo sguardo che mi fa crescere”, un invito rivolto ai giovani partecipanti a riflettere sul valore universale dello sguardo materno come simbolo di amore, protezione, crescita e conforto. Disegni, poesie, racconti e riflessioni hanno restituito il volto più autentico dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso elaborati capaci di emozionare il pubblico per delicatezza e maturità espressiva. Nel corso della manifestazione sono stati premiati gli elaborati ritenuti particolarmente meritevoli dalla giuria per sensibilità, profondità dei contenuti e qualità artistica e letteraria. Per la sezione grafica, il primo premio è stato assegnato a Lucretia Baglieri dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, classe V B del plesso Denaro Papa, con l’opera “Lo sguardo più prezioso”. Secondo posto per Miriam Iapichino, dell’I.C. “Raffaele Poidomani”, classe I F del plesso Giovanni Falcone, con “Gocce di memoria”, mentre il terzo premio è andato ad Agnese Durante dell’I.C. “Santa Marta Ciaceri”, classe I H, autrice dell’elaborato “Coloro il mio rifugio”. Nella sezione prosa, il primo premio è stato conferito a Matilde Iapichino dell’I.C. “Raffaele Poidomani”, classe IV B del plesso Denaro Papa, per il testo “Lo sguardo che mi ha rialzata”, apprezzato dalla giuria per la capacità di raccontare con semplicità ed efficacia narrativa la forza dello sguardo materno nei momenti più difficili della vita. Secondo premio per Olivia Savarino dell’I.C. “Santa Marta Ciaceri”, classe V E del plesso 8 Marzo, con “Un triste venerdì”, mentre il terzo premio è stato assegnato a Flavia Caruso dell’I.C. “Carlo Amore”, classe I F del plesso Centrale, con l’elaborato “Lo sguardo che mi fa crescere”. Grande partecipazione anche nella sezione poesia. Il primo premio è stato attribuito a Maria Frasca Polara dell’I.C. “Santa Marta Ciaceri”, classe I B del plesso Emanuele Ciaceri, con la poesia “Gli occhi dell’amore”. Secondo premio per Emily Calabrese dell’I.C. “Carlo Amore”, classe V E del plesso Piano Gesù, con “Mamma, se il mondo fosse un disegno”. Il terzo premio ex aequo è stato assegnato a Federica Buscema dell’I.C. “Giacomo Albo – Giovanni XXIII”, classe V A, autrice della poesia “Mamma”, e a Fatima Civello dell’I.C. “Santa Marta Ciaceri”, scuola secondaria di primo grado, con “Gli occhi della mamma”. Una menzione di merito è stata inoltre conferita a Jacopo Musumeci dell’I.C. “Santa Marta Ciaceri”, classe IV D del plesso Sant’Elena, per la poesia “Lo sguardo della mamma”. La giuria, composta da Concetta Spadaro, Maria Cristina Minardo, Giuseppe Macauda, Giovanni Provvidenza, Giada Ragusa, Maria Vittoria Mulliri e Tiziana Spadaro Stornello, ha sottolineato l’elevato valore emotivo e contenutistico degli elaborati presentati, evidenziando la capacità dei giovani partecipanti di trasformare esperienze personali in messaggi universali attraverso il linguaggio dell’arte e della scrittura. Particolarmente toccante il momento dello svelamento del quadro realizzato dalla pittrice Ilde Barone, opera simbolica dedicata al significato profondo della maternità. Un istante accolto da un lungo applauso e da una palpabile commozione che ha attraversato l’intera aula consiliare. Grande emozione anche per la poesia in vernacolo, fuori concorso, interpretata dalle alunne della classe IV A del plesso E. Sulsenti dell’I.C. “Raffaele Poidomani” di Modica. Nel corso degli interventi istituzionali è stato ribadito il valore educativo e sociale dell’iniziativa, capace di unire scuola, famiglia e comunità attorno ai temi dell’ascolto, della sensibilità e della cultura dei sentimenti. È stata inoltre evidenziata l’importanza di offrire ai giovani occasioni autentiche di riflessione sulla bellezza degli affetti e sulla forza delle parole. La seconda edizione di “Cuore di Mamma” si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermandosi non soltanto come concorso letterario dedicato alla figura materna, ma come un’esperienza collettiva capace di generare bellezza, memoria condivisa e partecipazione autentica. Perché, come ricordato nel corso della cerimonia, esistono parole che non si limitano a essere lette, ma che riescono a farsi sentire nel profondo. E ieri, a Modica, quelle parole hanno avuto il suono dolce, universale e intenso del cuore di una mamma.

Salva