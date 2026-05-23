Ritorna “Scuola in festa, al centro i bimbi”. Il 5 giugno Ragusa si riempie di gioia, giochi e colori

RAGUSA, 23 maggio 2026 – Sarà un intenso pomeriggio di festa per salutare la fine della scuola, vivere il centro storico come spazio di incontro e restituire ai bambini il ruolo di protagonisti della città. Torna venerdì 5 giugno, dalle ore 17.00, la terza edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e curata dall’associazione Eduka coordinata da Daniele Spadola, insieme a varie associazioni locali, pronta a trasformare il cuore della città in un grande simbolico cortile, dove tornare a vivere la semplicità dei giochi di strada, dello stare insieme e dei pomeriggi spensierati all’aria aperta.

Un appuntamento nato per celebrare con alunni, famiglie e tutta la comunità, l’inizio delle vacanze estive, ma anche per riflettere, attraverso attività ludiche, laboratori creativi e momenti musicali, sul valore educativo della socialità, delle relazioni e del tempo vissuto insieme, lontani dagli smartphone e dai videogiochi. A raccontare perfettamente lo spirito della manifestazione è anche la locandina ufficiale di questa edizione: colorata, vivace e piena di energia, realizzata partendo dal disegno del giovanissimo studente Claudio Lauretta, alunno dell’Istituto Comprensivo Berlinguer, vincitore lo scorso anno del premio “copertina”. Nel corso della manifestazione saranno inoltre premiati i vincitori del concorso di disegno e scrittura “Se spengo… accendo: l’educazione digitale tra consapevolezza e creatività”, promosso dal Comune in collaborazione con i promotori di “Aspettando lo smartphone Ragusa” e “Scuola in Festa”.

Un’iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, invitandoli a riflettere sul rapporto con la tecnologia e sull’importanza di riscoprire emozioni autentiche e relazioni vere lontano dagli schermi. I lavori ammessi al concorso saranno esposti presso il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti durante l’evento.

“Il centro storico sta tornando ad essere sempre più uno spazio vissuto quotidianamente dalle famiglie, dai bambini e dai ragazzi, non soltanto un luogo da attraversare – spiega il sindaco Peppe Cassì – Iniziative come Scuola in festa hanno un valore importante perché riportano vita, relazioni e partecipazione nel cuore della città, creando occasioni sane di incontro e socialità tra le nuove generazioni. È anche attraverso momenti semplici come questi che si rafforza il legame dei più giovani con la propria comunità e con gli spazi pubblici. Questa manifestazione si inserisce all’interno di un percorso più ampio che come amministrazione stiamo portando avanti per rendere il centro sempre più vivo, attrattivo e partecipato”.

E anche l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, evidenzia la finalità della manifestazione: “Viviamo in un tempo velocissimo, spesso dominato dalla connessione continua e dalla distrazione. Con questa festa, da tre anni, vogliamo lanciare un messaggio semplice ma importante: educare significa anche creare occasioni di incontro, gioco, gioia e creatività. La scuola, per un giorno, esce dalle aule e incontra la città, trasformando il centro storico in uno spazio aperto a tutti. È un modo bello e partecipato per salutare l’anno scolastico e ricordare quanto siano fondamentali le relazioni autentiche nella crescita dei più giovani”.

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