Confcommercio sezionale e la visione strategica per Marina di Modica: “Pronti a creare un tavolo operativo”

Modica, 23 maggio 2026 – La sezione comunale di Confcommercio Modica, attraverso il suo presidente Giorgio Moncada, esprime pieno sostegno all’intervento e alla visione strategica delineata dall’associazione culturale Sicilia Arte nella lettera aperta “Marina di Modica oltre l’estate”.

«Il documento – dichiara Moncada – rappresenta un contributo serio e costruttivo, che raccoglie con lucidità le criticità e le potenzialità di Marina di Modica, proponendo una prospettiva di sviluppo condivisa e sostenibile. È un invito alla responsabilità collettiva, che, come Confcommercio, intendiamo raccogliere e rilanciare, perché il futuro della frazione passa da una programmazione stabile e da una collaborazione reale tra istituzioni, imprese e cittadini».

Confcommercio Modica sottolinea come la frazione costiera sia una risorsa strategica per l’intero territorio e come sia necessario superare la logica della stagionalità, investendo in servizi, infrastrutture, decoro urbano e promozione turistica. «Marina di Modica – aggiunge Moncada – non può essere pensata solo come meta estiva. Serve una visione che la renda viva tutto l’anno, con attività economiche sostenibili, spazi per i giovani, sicurezza e qualità della vita».

L’associazione di categoria si farà promotrice di un tavolo tecnico permanente, aperto alle realtà associative, agli operatori economici e alle istituzioni, per trasformare le proposte di Sicilia Arte in un piano operativo concreto. «Solo unendo le forze – conclude Moncada – possiamo costruire un modello di sviluppo che restituisca dignità, prospettiva e valore a Marina di Modica. Confcommercio è pronta a fare la sua parte, con spirito di servizio e visione territoriale».

Salva