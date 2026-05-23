La Rai manda in onda il cielo di Giorgio De Chirico sopra Scicli in 80 paesi del mondo

Scicli, 23 maggio 2026 – Una troupe di “Rai.Com”, la società della Tv pubblica italiana che commercializza i diritti Rai in tutto il mondo, ieri ha realizzato un documentario sulla grande mostra di Giorgio de Chirico a Scicli, allestita da Sikarte col patrocinio del Comune.

Il prodotto televisivo, voluto dall’Assessorato al Turismo della Regione siciliana, sarà distribuito in 80 paesi del mondo fra Stati Uniti, Canada, Australia, Africa, Asia, Sudamerica e persino Mongolia raggiungendo un pubblico di 100 milioni di spettatori.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino.

Il documentario sulla mostra di Giorgio de Chirico a Scicli sarà acquistato anche da Paramount Plus.

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