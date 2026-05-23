L’Asd Giarratana Volley si gioca la Serie B domani a Capaci

Giarratana, 23 maggio 2026 – L’Asd Giarratana Volley si prepara a vivere l’ultima e più intensa pagina di una stagione che ha avuto il sapore dell’impresa. Domani, domenica 24 maggio, alle 18, a Capaci, andrà in scena la partita che vale tutto: mesi di allenamenti, chilometri macinati, serate passate in palestra, vittorie conquistate con il cuore e sconfitte trasformate in forza. È la finale dei play off di Serie C maschile, l’atto conclusivo di un percorso che ha unito una squadra, una società e un paese intero.

L’atmosfera che accompagna questa vigilia è quella delle grandi occasioni, fatta di emozione, tensione positiva e consapevolezza. I ragazzi di coach Gianluca Giacchi arrivano a questo appuntamento con la maturità di chi ha saputo crescere partita dopo partita, superando ostacoli e dimostrando di meritare ogni centimetro di questo traguardo. Lo stesso allenatore, visibilmente coinvolto, racconta lo spirito con cui la squadra affronterà la sfida: «Siamo arrivati fin qui grazie al lavoro quotidiano e alla determinazione di ogni singolo atleta. Domani ci aspetta una gara durissima, ma siamo pronti a dare tutto. Chiedo ai miei ragazzi di giocare con il cuore, con lucidità e con la consapevolezza del percorso che abbiamo costruito insieme. Questa finale è il frutto di un anno intero di sacrifici e vogliamo onorarla fino all’ultimo pallone».

Accanto alla squadra c’è una comunità che non ha mai smesso di credere in questo gruppo. Il tifo giarratanese, sempre presente e rumoroso, ha accompagnato la squadra in casa e in trasferta, trasformando ogni partita in un momento di appartenenza collettiva. Anche a Capaci, pur lontani da casa, i giocatori sanno che sentiranno quella spinta speciale che solo il proprio paese sa dare.

Il presidente Salvatore Pagano parla con orgoglio e gratitudine, consapevole del valore umano e sportivo di questo cammino: «Questa finale rappresenta un traguardo storico per la nostra società. I ragazzi hanno dimostrato cosa significa credere in un sogno e lavorare ogni giorno per realizzarlo. Giarratana è già fiera di loro, ma adesso manca l’ultimo passo, quello più difficile e più emozionante. Siamo una piccola realtà, ma abbiamo un cuore enorme. Domenica quel cuore batterà forte anche a Capaci. Ai tifosi dico: fate sentire la vostra voce, perché questa squadra merita tutto il calore possibile».

La partita contro la Don Orione & Capacense non sarà soltanto una sfida sportiva, ma un momento che resterà nella memoria di chi ama questi colori. È il punto in cui si intrecciano sacrificio, passione, identità e sogno. È la possibilità di scrivere una pagina che, comunque vada, rimarrà nella storia del Giarratana Volley. Ora resta solo scendere in campo e lottare. Con coraggio, con orgoglio, con la forza di chi sa di aver già compiuto qualcosa di grande. Per la maglia, per la squadra, per il paese. Per quel sogno che da mesi accompagna ogni allenamento e ogni respiro.

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