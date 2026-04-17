Giustizia: le incompatibilità familiari e le regole del CSM…l’opinione di Rita Faletti

Il tribunale di Bergamo è diventato il simbolo di un problema che la magistratura italiana non può più ignorare: le incompatibilità familiari. Qui si concentrano situazioni in cui giudici e parenti lavorano nello stesso contesto, creando un intreccio che mina la percezione di indipendenza e imparzialità. Non si tratta solo di conflitti d’interesse reali, ma anche di quelli “in apparenza”, come ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza del 18 marzo: l’imparzialità deve essere visibile, non solo dichiarata. Il nodo è semplice ma devastante: una volta nominato un magistrato in una sede dove già opera un familiare, nulla obbliga quest’ultimo a trasferirsi. Così, la convivenza professionale tra parenti diventa strutturale e inevitabile, trasformando Bergamo in un laboratorio di incompatibilità eclatanti. Ma Bergamo non è un caso isolato. Altri tribunali hanno vissuto episodi analoghi: Roma (Tar del Lazio) più volte al centro di ricorsi per nomine contestate, con parentele tra magistrati e avvocati che operano nello stesso distretto; Milano: segnalazioni di giudici con legami familiari diretti con avvocati attivi nelle stesse aule, con conseguenti dubbi sull’imparzialità; Napoli e Palermo: casi di parenti che lavorano in uffici giudiziari contigui, creando intrecci che rendono difficile distinguere tra indipendenza reale e percezione pubblica. Questi episodi mostrano come il problema sia sistemico e non confinato a una singola sede. Le regole del Csm, infatti, stabiliscono chiaramente che nessun magistrato può operare nello stesso ufficio giudiziario dove lavora un parente stretto o un coniuge avvocato. La circolare del 2007 (poi aggiornata nel 2009 e nel 2014) disciplina l’incompatibilità di sede per rapporti di parentela fino al secondo grado, affinità, coniugio o convivenza con avvocati nello stesso distretto. In teoria, queste norme dovrebbero prevenire i conflitti d’interesse; in pratica, la loro applicazione è spesso complessa e non sempre risolutiva. Questa realtà incrina la fiducia dei cittadini, perché la giustizia, come la politica, non può permettersi zone grigie. Ecco perché la bocciatura della riforma Nordio appare come un’occasione persa: avrebbe potuto introdurre regole più chiare e strumenti di “pulizia” indispensabili per restituire credibilità al sistema giudiziario. Il caso Bergamo non è un’anomalia isolata, ma il segnale di un problema nazionale. Senza interventi seri, il rischio è che la giustizia italiana continui a vivere sotto l’ombra del sospetto, proprio quando dovrebbe essere il baluardo della trasparenza.

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