Ragusa “Città del Formaggio 2026”: al via un anno per le eccellenze iblee

Ragusa, 16 aprile 2026 – Dopo il conferimento ufficiale del titolo di “Città del Formaggio 2026”, riconoscimento assegnato dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) alla nostra città per celebrare la storia casearia del territorio e in particolar modo il valore del Ragusano DOP, Amministrazione Comunale e partner hanno lavorato a un corposo programma di eventi.

Dalla primavera a dicembre un calendario di appuntamenti per valorizzare e far conoscere la nostra identità agri-zootecnica a tutti i livelli, dagli incontri specialistici, ai percorsi didattici a momenti esperienziali per far scoprire anche ai turisti questa parte importante della nostra cultura.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, vede la partecipazione di una rete istituzionale e produttiva di altissimo profilo: dai partner tecnici come CoRFiLaC e ONAF, al supporto strategico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. A suggellare il valore corale dell’evento, il programma è sostenuto da prestigiosi sponsor istituzionali che rappresentano l’eccellenza agroalimentare iblea: il Consorzio di Tutela del Ragusano DOP, i Consorzi di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e dell’Olio Extravergine d’Oliva Monti Iblei, Diprosilac, l’Enoteca Regionale Sicilia (Sede del Sud Est), Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa. Un elenco destinato ad allungarsi viste le richieste di contribuire alle iniziative rendendo il calendario degli appuntamenti sempre più fitto.

“Ragusa – afferma l’assessora allo Sviluppo Economico, Catia Pasta – è cuore pulsante della zootecnia siciliana, un settore che qui esprime il 60-70% della produzione del latte regionale. Il 2026 rappresenterà un volano strategico per tutta l’economia locale: valorizzare il Ragusano DOP e le produzioni casearie di qualità del territorio che rappresentano la nostra tradizione millenaria significa sostenere direttamente i produttori e, indirettamente, potenziare il turismo gastronomico e l’indotto commerciale. Integrando innovazione e sapere artigianale, promuoviamo un modello virtuoso di sviluppo che tutela il territorio e, partendo dal formaggio, proietta tutte le nostre eccellenze verso una nuova riconoscibilità.”

A seguire i dettagli delle varie iniziative

Programma 2026: “Un’eredità da Gustare”

Evento Inaugurale “Ragusa Città del Formaggio 2026”.

Luogo e Data: San Vincenzo Ferreri – 30 Gennaio 2026

Descrizione: Cerimonia ufficiale di conferimento del titolo

Casaro per un Giorno

Luogo e Data: Sede CoRFiLaC (Sp Ragusa Mare km 5) – Marzo/Giugno 2026

Descrizione: Laboratori didattici e visite guidate rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado per scoprire i processi produttivi, le tradizioni e il valore della ricerca scientifica in ambito caseario.

Benvenuti a Ragusa: “Città del Formaggio” (Mensa Scolastica)

Luogo e Data: Plessi delle scuole primarie comunali – Aprile/Ottobre 2026

Descrizione: Inserimento dei prodotti caseari locali (Ragusano DOP, Cosacavaddu Ibleo, provola, ricotta) nei menù scolastici per promuovere la consapevolezza alimentare e rafforzare l’identità territoriale tra i più piccoli. Giornate educative sulle produzioni casearie saranno proposte nelle scuole.

Corso I° Livello Assaggiatore di Formaggio ONAF

Luogo e Data: Sede Progetto Natura (Viale 22, 10 – Ragusa) – Dal 7 Maggio al 10 Giugno 2026

Descrizione: Percorso di 11 lezioni teorico-pratiche sull’analisi sensoriale e la tecnologia casearia per ottenere la qualifica ufficiale di assaggiatore di primo livello iscritto all’Albo ONAF.

Formaggi in Festa

Luogo e Data: Piazza San Giovanni, Ragusa – 8, 9 e 10 Maggio 2026

Descrizione: Allestimento di una “Masseria” in pieno centro storico con dimostrazioni di caseificazione dal vivo, laboratori del gusto, cheese cooking e master class aperte a bambini, famiglie e turisti.

Mostra Fotografica “Il Ragusano. Storie e paesaggi dell’arte casearia”

Luogo e Data: Palazzo Garofalo (Museo della Cattedrale) – Periodo da definire

Descrizione: Esposizione dedicata agli scatti del maestro Giuseppe Leone che celebrano il legame indissolubile tra l’uomo, il paesaggio ibleo e la tecnica sapiente della produzione del formaggio.

WeCheese Ragusano DOP e Formaggi Iblei – La Notte Bianca ONAF

Luogo e Data: Ragusa Ibla – dal 23 al 26 Luglio 2026

Descrizione: Manifestazione turistica con menù a tema nei ristoranti, laboratori del gusto e una diretta televisiva regionale per collegare Ragusa con le altre città del formaggio siciliane.

51° Edizione della FAM (Fiera Agroalimentare Mediterranea)

Luogo e Data: Ragusa, Via Prof. V. Malfitano – 25, 26 e 27 Settembre 2026

Descrizione: Area dedicata con il concorso “Miglior Ragusano DOP 2026”, show cooking con chef rinomati e laboratori ONAF sui formaggi a latte crudo e sulle diverse stagionature.

Vie del Latte: Caseifici Aperti

Luogo e Data: Caseifici e centri di stagionatura del territorio – Weekend di Settembre/Ottobre 2026

Descrizione: Itinerari guidati dalla mungitura alla stagionatura nelle “cattedrali di formaggio”, con degustazioni, aperture di forme di pregio e attività dirette nelle aziende zootecniche.

Premio Trinacria d’ORO – XIV Edizione del Concorso Regionale

Luogo e Data: Ragusa (Sede da definire) – periodo dicembre luogo da definire

Descrizione: Prestigiosa competizione regionale dedicata al Pecorino Siciliano DOP che, in occasione dell’anno di Ragusa, amplierà la valutazione anche al Ragusano DOP.

Convegno Internazionale e Riapertura Cacioteca Regionale

Luogo e Data: Sede CoRFiLaC – 1 e 2 Dicembre 2026

Descrizione: Simposio internazionale sulla ricerca avanzata e la valorizzazione dei formaggi mediterranei, in concomitanza con la riapertura del centro unico per lo studio dei formaggi storici.

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