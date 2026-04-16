Personale al Libero Consorzio di Ragusa: la DC chiede assunzioni stabili invece di staff politici

RAGUSA, 16 Aprile 2026 – Non è una questione di legittimità, ma di opportunità e visione futura. I consiglieri provinciali della Democrazia Cristiana, Giovanni D’Aquila, Alessio Ruffino e Irene Tidona, intervengono in merito alla recente Determina n. 170 del 31 marzo 2026, con cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha avviato la selezione per 6 istruttori amministrativi a tempo determinato e parziale.

I consiglieri chiariscono subito che non vi sono rilievi tecnici da muovere all’atto: la procedura, finalizzata all’assunzione di personale di supporto agli organi di direzione politica (ex art. 90 del TUEL), è corredata da tutti i pareri favorevoli. Tuttavia, il punto sollevato dalla DC è squisitamente politico e amministrativo.

“Il punto non è la legittimità dell’atto, che riconosciamo integralmente, ma la sua coerenza rispetto alle reali priorità dell’Ente,” spiegano i consiglieri.

Il cuore della critica risiede nel profondo squilibrio tra il personale previsto e quello effettivamente in servizio. I numeri parlano chiaro: unità previste circa 460, dipendenti in servizio poco più della metà della dotazione organica.

Secondo D’Aquila, Ruffino e Tidona, questa carenza incide pesantemente sull’efficienza degli uffici e sulla capacità dell’Ente di rispondere ai bisogni del territorio ragusano in modo continuativo.

Con il ritrovato equilibrio finanziario dell’Ente, la DC si chiede perché si preferisca investire in figure legate alla durata del mandato politico piuttosto che nel rafforzamento strutturale della macchina amministrativa.

Per dare seguito a questa posizione, i tre consiglieri hanno predisposto una mozione per chiedere il ritiro dell’avviso di selezione e la sua rimodulazione. La proposta è chiara: trasformare quelle risorse economiche in procedure concorsuali pubbliche per assunzioni stabili.

“Chiediamo di trasformare queste opportunità in assunzioni definitive,” concludono i consiglieri DC, “utili non solo al Libero Consorzio, ma a tutta la comunità provinciale che ha bisogno di una macchina amministrativa solida e non di soluzioni precarie.”

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