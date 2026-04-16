  • 16 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Aprile 2026 -
Politica | Pozzallo

Sicurezza e resilienza: consegnato il Nuovo Piano di Protezione Civile di Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 16 Aprile 2026 – La sicurezza della città di Pozzallo segna un punto di svolta. È stato ufficialmente consegnato dall’ingegnere incaricato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, un documento strategico che aggiorna e potenzia le procedure di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio.

Il nuovo piano non è un semplice adempimento burocratico, ma una vera e propria guida operativa. Grazie a un meticoloso lavoro tecnico, il documento: individua i rischi specifici del territorio pozzallese, definisce le aree di attesa sicure per la popolazione, coordina i soccorsi per garantire tempi di reazione rapidi e interventi mirati, trasforma la Protezione Civile da gestione dell’imprevisto a cultura della prevenzione, mettendo al centro la salvaguardia della vita umana e del patrimonio cittadino.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Protezione Civile, Sara Cannizzaro, che ha seguito da vicino l’iter di redazione dell’elaborato. Il documento passerà ora al vaglio del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, ma lo sguardo è già rivolto alla fase operativa.

“Una volta completato l’iter burocratico – afferma l’Amministratrice – sarà nostra cura avviare una campagna di informazione capillare. È fondamentale che ogni cittadino conosca i comportamenti corretti da adottare e i punti di riferimento in città. Solo così il meticoloso lavoro tecnico diventerà concreto, mettendo realmente in rete istituzioni e cittadinanza.”

Con la dotazione di questo strumento all’avanguardia, Pozzallo si candida a diventare una città sempre più sicura, organizzata e resiliente. La sfida della Protezione Civile moderna, infatti, risiede nella capacità di una comunità di saper reagire con ordine e consapevolezza alle criticità, minimizzando i rischi attraverso la conoscenza del territorio.

 

© Riproduzione riservata
597317

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube