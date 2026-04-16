Sicurezza e resilienza: consegnato il Nuovo Piano di Protezione Civile di Pozzallo

POZZALLO, 16 Aprile 2026 – La sicurezza della città di Pozzallo segna un punto di svolta. È stato ufficialmente consegnato dall’ingegnere incaricato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, un documento strategico che aggiorna e potenzia le procedure di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio.

Il nuovo piano non è un semplice adempimento burocratico, ma una vera e propria guida operativa. Grazie a un meticoloso lavoro tecnico, il documento: individua i rischi specifici del territorio pozzallese, definisce le aree di attesa sicure per la popolazione, coordina i soccorsi per garantire tempi di reazione rapidi e interventi mirati, trasforma la Protezione Civile da gestione dell’imprevisto a cultura della prevenzione, mettendo al centro la salvaguardia della vita umana e del patrimonio cittadino.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Protezione Civile, Sara Cannizzaro, che ha seguito da vicino l’iter di redazione dell’elaborato. Il documento passerà ora al vaglio del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, ma lo sguardo è già rivolto alla fase operativa.

“Una volta completato l’iter burocratico – afferma l’Amministratrice – sarà nostra cura avviare una campagna di informazione capillare. È fondamentale che ogni cittadino conosca i comportamenti corretti da adottare e i punti di riferimento in città. Solo così il meticoloso lavoro tecnico diventerà concreto, mettendo realmente in rete istituzioni e cittadinanza.”

Con la dotazione di questo strumento all’avanguardia, Pozzallo si candida a diventare una città sempre più sicura, organizzata e resiliente. La sfida della Protezione Civile moderna, infatti, risiede nella capacità di una comunità di saper reagire con ordine e consapevolezza alle criticità, minimizzando i rischi attraverso la conoscenza del territorio.

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