Democrazia partecipata. Inaugurato a Frigintini lo Spazio Crescita presso l’Istituto Amore

Modica, 16 aprile 2026 – È stato inaugurato stamattina lo ‘spazio crescita’ al plesso Gianforma dell’Istituto Carlo Amore di Frigintini. Si tratta di un progetto realizzato con i fondi della Democrazia Partecipata 2024. Un progetto quello dello spazio crescita’ che ha superato le 100 preferenze e che nella graduatoria di merito, ha preceduto altre cinque idee che avevano partecipato al bando.

Grazie a questi fondi, dichiara il Sindaco Maria Monisteri, è stata creata una colorata zona giochi con strutture specificamente dedicate a bambine e bambini della scuola dell’Infanzia in un’area ampia pensata e realizzata con tutti i criteri della sicurezza a cominciare dal tappetino anti trauma. Nonostante il tempo poco clemente, è stato bello vedere l’entusiasmo con cui alunne e alunni della scuola, hanno vissuto sin da subito questo spazio loro dedicato”

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