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Cronaca | Vittoria

Vittoria, ritrovato ordigno bellico in contrada Pozzo Bollente: area messa in sicurezza

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VITTORIA, 16 Aprile 2026 – un ordigno bellico è stato rinvenuto a Vittoria, Momenti di apprensione, in contrada Pozzo Bollente, alla periferia di Vittoria. Durante alcuni lavori di movimento terra, è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente, con ogni probabilità, al secondo conflitto mondiale.
Subito dopo la segnalazione del ritrovamento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, che hanno provveduto a isolare l’intera area per garantire l’incolumità dei residenti e dei passanti.
Per la valutazione del pericolo sono stati attivati gli specialisti del Nucleo Artificieri dei Carabinieri di Catania.

Gli esperti hanno confermato la natura dell’oggetto: un residuato bellico ancora potenzialmente offensivo. Grazie alla loro rapidità d’azione, l’ordigno è stato prontamente messo in sicurezza, scongiurando qualsiasi rischio immediato di esplosione accidentale.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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