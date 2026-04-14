Un tuffo nel mito. A Modica torna la magia degli anni ’60

Modica, 14 aprile 2026 – C’è un rumore che non è solo meccanica, ma musica. È il battito dei motori che hanno fatto sognare intere generazioni, il riflesso delle cromature sotto le luci della sera e quell’irresistibile senso di libertà che profuma di miscela e rivoluzione. Il prossimo 16 maggio, la zona artigianale di Modica si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto. Il club dei Vespisti Iblei è orgoglioso di annunciare la “Serata Anni 60”, un evento nato per celebrare un’epoca d’oro che non ha mai smesso di farci battere il cuore. Non è solo una festa per le mitiche Vespe. L’invito dei Vespisti Iblei è corale e appassionato: chiunque possieda un mezzo a due o quattro ruote degli anni ’60 è chiamato a partecipare. Che sia una Vespa fiammante, una Lambretta vissuta, una vecchia 500 o una spider d’altri tempi, vogliamo che ogni mezzo diventi protagonista di questa notte magica. Immaginate una parata di eleganza e storia, un museo itinerante che celebra il design e il genio di quegli anni. L’atmosfera sarà resa elettrica dalle note della band che ha cambiato la storia della musica mondiale. Sul palco del “Fuori Centro” (Zona Artigianale di Modica), la cover band The Apple ci trascinerà in un viaggio psichedelico e travolgente con il loro tributo ai Beatles. Da Hey Jude a Twist and Shout, sarà impossibile restare fermi. E per rendere l’immersione totale, l’abbigliamento a tema è più che gradito: tirate fuori dagli armadi i pantaloni a zampa, le minigonne audaci, le camicie dai colletti ampi e i pois. Per una sera, vogliamo che il tempo si fermi e che Modica torni a respirare l’ottimismo e lo stile dei leggendari Sixties. L’appuntamento è per le ore 20:30. L’ingresso all’evento è gratuito, ma per garantire a tutti la migliore accoglienza possibile, la prenotazione è obbligatoria. Potete riservare il vostro posto e annunciare la partecipazione del vostro mezzo d’epoca contattando i Vespisti Iblei attraverso i loro canali social ufficiali (Facebook e Instagram). Naturalmente l’invito è rivolto anche ai non possessori di mezzi d’epoca che vogliono passare una serata nostalgica. Non restate a guardare il passato dallo specchietto retrovisore: venite a viverlo insieme a noi. Vi aspettiamo per scrivere un’altra pagina di storia, tra un riff dei Beatles e il ronzio di un motore che non invecchia mai.

Salva